Szájkosarat kapnak a tanárok az állami Mikulástól

Titoktartása kötelezi a kormány a szakképzési centrumokban dolgozó pedagógusokat, a minisztérium szerint ezt a Munka törvénykönyve írja elő. A szakszervezetek szerint a dokumentum jelen formájában jogellenes, ráadásul felesleges túlszabályozáshoz vezet. Az oktatási szakjogász pedig úgy látja, a titoktartási nyilatkozat csak arra jó, hogy a tanárok többségét megfélemlítse és arra kényszerítse őket, hogy nyílt rendszerkritika helyett befogják a szájukat.