Az ügyészek azt a rendőrt keresik, aki részt vett egy tíz évvel ezelőtti találkozón a gyermekvédelmisekkel, és ahol azzal nyugtatta a szakembereket, hogy tudnak Juhász Péter Pál viselt dolgairól és ellene már titkos nyomozás zajlik.
Közben az Országos Rendőr-főkapitányság lapunk megkeresésére azt írta, fedett „nyomozati cselekményekről”, „megfigyelésről” nyilvántartásaikban nem találhatók iratok.
Egy, a lapunk által megkérdezett kártérítési ügyekben jártas ügyvéd szerint a titoktartási kötelezettséget a hatóság megszegte, hiszen a titoktartás alapján még a megállapodás tényét sem lehetett volna nyilvánosságra hozni, nemhogy a konkrétan kifizetett kártérítést.
Titoktartása kötelezi a kormány a szakképzési centrumokban dolgozó pedagógusokat, a minisztérium szerint ezt a Munka törvénykönyve írja elő. A szakszervezetek szerint a dokumentum jelen formájában jogellenes, ráadásul felesleges túlszabályozáshoz vezet. Az oktatási szakjogász pedig úgy látja, a titoktartási nyilatkozat csak arra jó, hogy a tanárok többségét megfélemlítse és arra kényszerítse őket, hogy nyílt rendszerkritika helyett befogják a szájukat.