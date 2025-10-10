Öt rendőrt is hazugságvizsgálatnak vetettek alá a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ügyében

gyermekvédelem;nyomozás;Központi Nyomozó Főügyészség;2015;Szőlő utca;titoktartási nyilatkozat;Kuslits Gábor;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-10 16:45:00 CEST

Az ügyészek azt a rendőrt keresik, aki részt vett egy tíz évvel ezelőtti találkozón a gyermekvédelmisekkel, és ahol azzal nyugtatta a szakembereket, hogy tudnak Juhász Péter Pál viselt dolgairól és ellene már titkos nyomozás zajlik.

Eddig legalább öt rendőrt vetettek alá poligráfos vizsgálatnak abban az ügyben, amely összefügg a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál és annak élettársa ellen a jelenleg emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt zajló eljárással – írja a Telex. A volt igazgató és élettársa letartóztatásban van, és a férfit ezen kívül többrendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével is meggyanúsították, de most a nyomozók a volt Tegyesz-vezető, Kuslits Gábor által említett 2015-ös gyermekvédelmi találkozóra, illetve az azon részt vevő civil ruhás rendőrre kíváncsiak.

A tíz évvel ezelőtti megbeszélést azért hívták össze, mert a II. kerületben lévő Zirzen Janka Gyermekotthon igazgatója Kuslitsnál panaszkodott Juhászra, akinek a viselt dolgairól ekkor már gyermekvédelmi szakmai körökben sokan tudtak. A találkozón résztvevők beszámolója szerint a rendőr azt állította, hogy ők is tudnak Juhász kétes ügyeiről, de nyugodjanak meg, mert a férfi ellen titkos nyomozás folyik. Kuslits jogi képviselője egy második, 2020-as találkozóról is beszámolt, amelyen szintén megjelent egy civil ruhás rendőr, aki tájékoztatta őt egy Juhász ellen folyó titkos nyomozásról, sőt a volt Tegyesz-vezető szerint még egy titoktartási nyilatkozatot is aláíratott vele.

Mielőtt Juhást idén májusban letartóztatták, a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) már hónapok óta folytatott titkos felderítést ellene, a Telex szerint már 2024 őszén aktívan „dolgoztak” rajta. Ellenben úgy tudják, 2015-ben és 2020-ban sem folyt Juhász ellen titkos nyomozás, ezért különösen fontos lenne, hogy ki az aki ennek az ellenkezőjét állította, hiszen ezzel gyakorlatilag leállította az ügyet.

A tanúk közül voltak, akik emlékeztek a rendőr – egyébként Magyarországon nagyon gyakori – vezeték- és keresztnevére. A Telex Információi szerint ezután a Nemzeti Védelmi Szolgálat megkereste, meghallgatta és poligráfos vizsgálatnak vetette alá a szóba jöhető rendőröket, vagyis azokat, akiknek a nevük egyezik a tanúk által közölt névvel. Mivel nagyon gyakori névről van szó, ezért az NVSZ-esek legalább öt rendőrt találtak, köztük olyat is, aki az említett időszakban a BRFK-nál gyermekvédelmi vonalon dolgozott. Eddig mindenki átment a vizsgálaton.