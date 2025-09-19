A volt Tegyesz-vezető bemutatta a titoktartási nyilatkozatot, amelyet aláíratott vele egy rendőrként fellépő személy

nyomozás;kihallgatás;ORFK;gyermekotthon;Szőlő utca;titoktartási nyilatkozat;Kuslits Gábor;

2025-09-19 08:00:00 CEST

Közben az Országos Rendőr-főkapitányság lapunk megkeresésére azt írta, fedett „nyomozati cselekményekről”, „megfigyelésről” nyilvántartásaikban nem találhatók iratok.

Bemutatta a nyomozóknak azt a titoktartási nyilatkozatot, amit a rendőrként fellépő személy iratott vele alá 2020-ban Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyes) egykori vezetője csütörtöki rendőrségi meghallgatásán, ahova tanúként idézték be. Közben az Országos Rendőr-főkapitányság lapunk megkeresésére azt írta, fedett „nyomozati cselekményekről”, „megfigyelésről” nyilvántartásaikban nem találhatók iratok. A rendőrség azt is közölte: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól két feljelentés érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra. Az egyik feljelentést az előzményekre tekintettel a BRFK a Nemzeti Nyomozó Iroda részére megküldte, a másik feljelentés alapján közfeladati helyzettel visszaélés gyanúja miatt feljelentés kiegészítést rendelt el. Tényként állapítható meg – írták, hogy, hogy 2016-ban folyt nyomozás szexuális visszaélés gyanúja, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt, amit a nyomozóhatóság megszüntetett, mert a nyomozás alapján bűncselekmény elkövetése nem volt megállapítható. A Szőlő utcai javítóintézet kapcsán jelenleg két olyan ügy van folyamatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, amelyekben felmerült kiskorú veszélyeztetése, illetve szexuális visszaélés bűntett gyanúja. Gyanúsítotti kihallgatás ezekben az ügyekben válaszadásukig nem történt, a nyomozások folyamatban vannak – közölte a rendőrség.

Tanúként tegnap éppen Kuslits Gábort hallgatták meg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájában a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának, Juhász Péternek az ügyében – ezt már Boros Ilona mondta lapunknak. A jogi segítséget nyújtó TASZ munkatársa megjegyezte: Kuslits Gábor érdemi információval szolgált, hiszen csaknem 4 órán keresztül tartott a meghallgatása.

Kuslits Gábor múlt héten a Válasz Online-nak adott interjúban beszélt arról, hogy tíz évvel ezelőtt, majd 2020-ban ismét értesítette kollégáival a rendőrséget arról, hogy egy gyermekotthon elől autóval viszik orgiákra a kizsákmányolt gyerekeket. Ebben az interjúban beszélt arról, hogy kijött egy rendőrként fellépő személy, aki azt mondta: tudnak Juhászék tevékenységéről, fedett nyomozást folytatnak ellene, és erről titoktartási nyilatkozatot íratott alá. Kuslits arról is beszélt az interjúban, hogy szakmai körökben azt beszélik, két magas rangú politikus védte Juhászt, az egyiknek fiúkat, a másiknak lányokat szállítottak. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság először rágalmazás és a gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt tett feljelentést, majd két nap múlva egy újabb iratban már feltételezett prostitúció elősegítése bűncselekménnyel kapcsolatban.

Erről az ügyről a szakember azóta sem kapott értesítést, a mostani meghallgatás sem erről, hanem a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál emberkereskedelmi ügyéről szólt.