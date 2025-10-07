Történelmi csúcson van a hazai vállalatfelvásárlások és összeolvadások piaca Magyarországon: 2024-ben 110 ilyen üzletkötés történt, összesen 9 milliárd dollár értékben, ami közel 40%-os növekedést jelentett az előző évhez képest – derül ki az EY-Parthenon jelentéséből. A legaktívabb területek a feldolgozóipar, az IT és az energetika voltak, miközben a belföldi befektetések aránya a korábbi 30%-ról 48%-ra emelkedett.
A rövid kötvényalapokban már 2,5-szer annyi pénz van, mint tavaly nyáron.
A korábbi 744 millió után újabb egymilliárd forintot tett a napelemtelepeket építő, hazai hátterű, kisigmándi Electron Holdingba az állam.
Az (egyre kevésbé létező) koronavírus-járványra hivatkozva az Orbán-kormány az eddig szigorúan kis- és középvállalkozások tőkésítésére szakosodott állami alapkezelőnek megengedi, hogy nagyobb cégeknek is adjon pénzt.
Abban egyetértettek Varga Mihály, valamint az egykori korábbi pénzügyminiszterek, hogy a beruházási rátát növelni kell. Ám az erre utaló biztató jeleket még csak Varga Mihály, a nemzetgazdasági tárca jelenlegi birtokosa és Járai Zsigmond, az első Orbán-kormány pénzügyminisztere látja. Bokros Lajos szerint a 2001-ben indult túlköltekezési hullám nem járult hozzá a növekedéshez, így a potenciális lehetőségünk is egy százalékkal alacsonyabb, mint a régió többi országának.Mindez a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara csütörtöki konferenciáján hangzott el.