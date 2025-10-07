Hiányzó beruházások

Abban egyetértettek Varga Mihály, valamint az egykori korábbi pénzügyminiszterek, hogy a beruházási rátát növelni kell. Ám az erre utaló biztató jeleket még csak Varga Mihály, a nemzetgazdasági tárca jelenlegi birtokosa és Járai Zsigmond, az első Orbán-kormány pénzügyminisztere látja. Bokros Lajos szerint a 2001-ben indult túlköltekezési hullám nem járult hozzá a növekedéshez, így a potenciális lehetőségünk is egy százalékkal alacsonyabb, mint a régió többi országának.Mindez a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara csütörtöki konferenciáján hangzott el.