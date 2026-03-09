A gyanakvás mindent megbetegít

A két évvel ezelőtt a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjjal elismert A nagy szépség című olasz alkotás főszereplője Toni Servillo volt a napokban a MITEM vendége. A fesztiválra a budapesti Nemzeti Színházba a Belső hangok című rendezésével érkezett, melynek a főszereplője is volt. A világhírű művészt ezúttal elsősorban a színházzal való viszonyáról kérdeztük.