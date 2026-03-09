A Kegyelem című új Paolo Sorrentino-filmben Toni Servillo a változatosság kedvéért fiktív politikust alakít. A két alkotó exkluzív interjút adott a Népszavának.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A két évvel ezelőtt a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjjal elismert A nagy szépség című olasz alkotás főszereplője Toni Servillo volt a napokban a MITEM vendége. A fesztiválra a budapesti Nemzeti Színházba a Belső hangok című rendezésével érkezett, melynek a főszereplője is volt. A világhírű művészt ezúttal elsősorban a színházzal való viszonyáról kérdeztük.
Európa Filmdíjért és Oscarért is indul Paolo Sorrentino A nagy szépség című filmje, főszerepben Toni Servillo. Krimibe ágyazott második világháborús dráma a svéd Eltitkolt életek. Pazar színekben pompázik gyermekkorunk kedves olvasmánya, Pinocchio, olasz Enzo d'Alo animációs filmjében.