Töredékek a szigetről

Ami, mármint a sziget, ahogy Babitstól tudjuk, nem elég magas. Sőt, az utóbbi időben, mintha a hullámok már át-átcsapnának a védőgátakon, szóval magasítani kell (kellene!), újabb hullámtörőkkel feltölteni. Miközben a meleg vízben gondtalanul lubickoló békaként mintha nem vennénk tudomást az egyre forrósodó vízről, a több oldalról is fenyegető gátszakadásról…