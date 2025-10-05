Liszka József egymás után megjelenő, tépelődő kisesszéi szellemi és erkölcsi, értelmi és érzelmi megközelítései kelet-közép-európai indulatainknak és hiteinknek, hiedelmeinknek és sérelmeinknek. Mítoszrombolás.
Ami, mármint a sziget, ahogy Babitstól tudjuk, nem elég magas. Sőt, az utóbbi időben, mintha a hullámok már át-átcsapnának a védőgátakon, szóval magasítani kell (kellene!), újabb hullámtörőkkel feltölteni. Miközben a meleg vízben gondtalanul lubickoló békaként mintha nem vennénk tudomást az egyre forrósodó vízről, a több oldalról is fenyegető gátszakadásról…
Esterházy Péterrel találkozik az ember, ahogy belép a Balassi Intézet hatalmas előterébe. Bár sajnos tavaly meghalt, mégis valahogy ott a szellemisége, a lénye, ahogy rögtön a bejáratnál, a Kossuth-díjas Balla Demeter Töredékek című, zömében írókat, költőket megörökítő, fotókiállításán megjelenik egy jókorára nagyított felvételen, ami 2004-ben készült.