Quaestor-ügy - Bizarr büntetőeljárási vita

Szokatlanul éles hangú büntetőeljárási vita alakult ki a hétvégén a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Főügyészség között a Quaestor-ügy kapcsán. A Törvényszék ugyanis hiányosnak találta a csődbe ment brókercéggel kapcsolatos vádiratot, és 60 napot adott a főügyészségnek, hogy pótolja a hiányosságokat. Erre a Fővárosi Főügyészség visszaszólt: ők mindent jól csináltak, a Törvényszéken nem ismerik a törvényeket.