A bíróság megállapította, fennáll a politikai befolyás és az összeférhetetlenség kockázata.
Volodimir Zelenszkij aláírta a jogszabályt, amelynek alapján nemzetközi együttműködéssel bíróság elé állíthatják a háborús bűnösöket. Egy új törvény szerint Ukrajna elismeri a többes állampolgárságot is.
Nem jogerős ítéletével felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a Nyíregyházi Törvényszék a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház korábbi vezérigazgatóját - írja az MTI a törvényszék sajtószóvivőjének közlése alapján.
Szokatlanul éles hangú büntetőeljárási vita alakult ki a hétvégén a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Főügyészség között a Quaestor-ügy kapcsán. A Törvényszék ugyanis hiányosnak találta a csődbe ment brókercéggel kapcsolatos vádiratot, és 60 napot adott a főügyészségnek, hogy pótolja a hiányosságokat. Erre a Fővárosi Főügyészség visszaszólt: ők mindent jól csináltak, a Törvényszéken nem ismerik a törvényeket.
A Fővárosi Törvényszékhez és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordul az Együtt, hogy nyilvánosságra kerüljenek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) és a Nemzeti Kereskedőház Quaestor-üggyel kapcsolatos közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumai.
Elutasította a CIB Bank Zrt. magyar állam ellen benyújtott devizahiteles keresetét kedden kihirdetett elsőfokú ítéletében a Fővárosi Törvényszék.
Mozgalmas napja volt kedden ismét a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának. Az annak idején elsők között tárgyalt, a K&H Bank által a magyar állam ellen indított - a hitelintézet tisztességesét bizonyítandó - perben megszületett az első fokú, nem jogerős ítélet, ebben részlegesen nyert a bank, amely bizonyítani tudta, hogy 2014. március 15. és július 19. közötti időszakban egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő egyes kikötései tisztességesek.
Szeptember 9-re halasztotta az elsőfokú ítélet kihirdetését az MKB Bank Zrt. kontra magyar állam devizahiteles perben a Fővárosi Törvényszék hétfőn, hasonlóan a nap során a K&H ügyében született döntéshez.
A Fővárosi Törvényszék csütörtökön megsemmisítette a Budapesti Ügyvédi Kamara februári választásának eredményeiről szóló határozatokat.
Helybenhagyta a Gyulai Törvényszék hétfőn a Békés Megyei Területi Választási Bizottság döntését, amellyel elutasította az öt ellenzéki párt által közösen jelölt Kovács Katalin nyilvántartásba vételét a november 10-i békéscsabai időközi önkormányzati választásra - tájékoztatta a Gyulai Törvényszék sajtószóvivője, Bagdi Árpád hétfőn az MTI-t.