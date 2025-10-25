Hölgyválasz Hollandiából

Meglepetésre elbukta első Európa-bajnoki mérkőzését a magyar női vízilabda válogatott a 2008-as olimpiai bajnok Hollandia ellen. A 12 kapott gól mindent elmond a magyar csapat gyenge védekezéséről, de ha csak egy töredékét kihasználták volna helyzeteiket, még így is nyerhettek volna a házigazdák. A görögök ellen javítani kell.