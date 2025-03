Szalóky Béla, a trombitás-fotográfus

A kiváló trombitás és harsonás, Szalóky Béla két évtizede a magyar jazz elismert személyisége. A közelmúltban – a Benkó Dixieland Band korábbi tagjaival – új zenekart hozott létre, Dixie Kings of Hungary néven. Tradicionális jazzt játszanak: széles repertoárjuk a New Orleans-i gyökerektől az 1960-as évekig terjed. Szalóky közben fotográfusként is egyre sikeresebb: ma, a Ráday utcai IF Kávézóban már a negyedik önálló kiállítása nyílik.