Hajók ütköztek össze a Dunán

Két ukrán felségjelzésű vízi jármű, egy turistahajó és egy tehervontató ütközött a Duna 1730-as folyamkilométerénél pénteken - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A 1730-as folyamkilométer Nyergesújfalu és Tát között található.