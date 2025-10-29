Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint a hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van.
A túlélők száma ezzel kedd délutánig 33-ra nőtt, hét embert továbbra is keresnek a hatóságok.
Az eltűntek felkutatásában az egyiptomi haditengerészet hadihajója és katonai repülőgépek is részt vesznek.
A hullámokkal küzdő halászbárkát Tenerife szigetétől mintegy 815 kilométerre délre vették észre, a rajta utazók közül hat ember életét vesztette.
A hajózási társaság megépítené a kikötőt, Dézsi Csaba András azonban pénzt kérne. Megmerevedtek az álláspontok.
A Hableány három évvel ezelőtti katasztrófájától nem messze okozott nagy riadalmat egy épphogy elkerült ütközés.
Az óriási hajó hosszas bolyongás után köthetett ki egy mexikói szigeten, de az utasok nem hagyhatják el a fedélzetet.
Hat ember megsérült. Az anyagi kár mértékét még nem tudni, sem azt, hogy mi vezetett az ütközéshez.
Két ukrán felségjelzésű vízi jármű, egy turistahajó és egy tehervontató ütközött a Duna 1730-as folyamkilométerénél pénteken - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A 1730-as folyamkilométer Nyergesújfalu és Tát között található.
Viharba került és elsüllyedt egy turistahajó szombaton a dél-törökországi Antalya üdülőparadicsomban, 73 embert sikerült kimenteni – jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.
Harminckét emberrel a fedélzetén a rossz időjárás miatt felborult egy turistákat szállító hajó nicaraguai vizeken, a Karib-tengeren. Tizenhárman meghaltak - írja az origo.hu.