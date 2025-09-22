Az egyik, ha nem legnépszerűbb magyar előadó többek közt Londonban, Amszterdamban, Bécsben és Prágában is koncertezik majd.
Túl lehet tenni a The Beatles-en.
Mindenki örül és mindenki találgat.
Orbán Viktor politikai igazgatója a kormányfő amerikai turnéján azt tapasztalta, hogy a republikánusok közül többen példaként tekintenek Magyarországra.
Az énekesnőt pedig annyira érdekelték a rajongói, hogy simán belement az üzletbe.
A világhírű énekesnő New Yorki otthonában lábadozik a súlyos akár életveszélyt is okozó súlyos fertőző betegségéből.
A világhírű amerikai énekesnő súlyos bakteriális fertőzést kapott.
A TikTokra feltöltött videójában a főpolgármester elmondta, azt írta az énekesnőnek, hogy Budapest „egy szuper hely”, továbbá közölte, minden követ megmozgatnak, hogy a magyar fővárosba csábítsák az amerikai énekesnőt.
A legendás bostoni rockzenekart a Black Crowes fogja elkísérni, a jegyeket péntektől kezdik el árusítani. A turné szeptember 2-án startol Philadelphiában és a kanadai Montréalban végződik január 24-én.
A rockzenekar 1992, majd 2006 után tér vissza Magyarországra, július 19-én a Puskás Arénában lép fel.
„Kell egy kis idő, hogy megvizsgáljuk, hogy lehetnének egy turnénak kedvező hatásai a környezetre” – mondta Chris Martin.
A zenész egy „nagyon agresszív” tumor eltávolítása után lábadozik.
Lady Gaga amerikai popsztár orvosi utasításra elhalasztotta hathetesre tervezett európai turnéját, mely csütörtökön kezdődött volna Barcelonában - tudósított a BBC hírportálja.
Loretta Lynn amerikai countryénekesnő a tennessee-i Hurricane Mills-ben lévő otthonában agyvérzést kapott, azóta kórházban ápolják, közölte a Sony Music lemezcég sajtófőnöke.
Az irodalmi Nobel-díjas előadó erodálódó hangi lehetőségei ellenére az új és régi klasszikusokkal maradandó pillanatokat, friss, feldolgozásokat tartalmazó albumával csalódást okozott az antwerpeni közönségnek.
Az AC/DC világhírű ausztrál rockegyüttes közleményükben megerősítette, hogy Axl Rose-zal, a Guns N' Roses ötvennégy éves frontemberével folytatják Rock or Bust nevű turnéjukat.
Mága Zoltán hegedűművész a Filmzenék Csillagai című szuperprodukciójával augusztus 8-án indul országos turnéra. A művész többek között színpadra lép Debrecenben, Egerben, Székesfehérvárott, Siófokon, Szegeden, Békéscsabán, Sümegen és Kaposvárott is, számos alkalommal Kossuth- és Liszt-díjas művészek vendégszereplésével.
Kilenc hónapja van hátra Eric Claptonnak turnézó zenész életéből. A rock-történet egyik legnagyobb gitárosa, a fehér blues ikonja bejelentette: végérvényesen eldöntötte, hogy 70. születésnapján „nyugdíjba” vonul és onnantól kezdve csak lemezeivel jelentkezik.
Két hét múlva a magyar fővárosban kezdi új turnéját Robbie Williams. A popzene történetének egyik legsikeresebb előadója április 25-én a Papp László Budapest Sportarénában mutatja be Swing Both Ways Live című koncertshow-ját.
A Diótörő és Hattyúk tava című előadással ismét Magyarországra érkezik a Kiev City Ballet. A november végén induló turnén csaknem 40 alkalommal lép fel a társulat.