Azahriah jövő márciusban európai turnéra indul

2025-09-22 15:05:00 CEST

Az egyik, ha nem legnépszerűbb magyar előadó többek közt Londonban, Amszterdamban, Bécsben és Prágában is koncertezik majd.

Ismét európai turnéra indul Azahriah, több nagyváros, köztük London, Amszterdam, Prága és Bécs színpadán is fellép 2026 márciusában – derül ki az előadó hétfői Facebook-bejegyzéséből.

A Puskás Arénát nem is olyan régen háromszor is megtöltő énekes tavaly októberben vonult vissza egy rövid időre. Az már egy ideje tudható volt, hogy Azahriah tripla koncerttel fog visszatérni az MVM Dome-ba idén ősszel, a múlt héten pedig legújabb videóklipje is megjelent. Azonban most azt is bejelentette, hogy a jövő év elején európai turnéra megy, amelyre a jegyvásárlás szeptember 29-től indul. A turné állomásai pedig a következők:

március 6.: Prága

március 7.: Pozsony

március 15.: Zürich

március 16.: Amszterdam

március 18.: London

március 20.: Frankfurt

március 21.: Stuttgart

március 23.: München