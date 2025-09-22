Azahriah jövő márciusban európai turnéra indul

Ismét európai turnéra indul Azahriah, több nagyváros, köztük London, Amszterdam, Prága és Bécs színpadán is fellép 2026 márciusában – derül ki az előadó hétfői Facebook-bejegyzéséből.
A Puskás Arénát nem is olyan régen háromszor is megtöltő énekes tavaly októberben vonult vissza egy rövid időre. Az már egy ideje tudható volt, hogy Azahriah tripla koncerttel fog visszatérni az MVM Dome-ba idén ősszel, a múlt héten pedig legújabb videóklipje is megjelent. Azonban most azt is bejelentette, hogy a jövő év elején európai turnéra megy, amelyre a jegyvásárlás szeptember 29-től indul. A turné állomásai pedig a következők:
március 6.: Prága
március 7.: Pozsony
március 15.: Zürich
március 16.: Amszterdam
március 18.: London
március 20.: Frankfurt
március 21.: Stuttgart
március 23.: München
március 24.: Bécs