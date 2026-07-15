Előreláthatólag ősszel érkezik a csaknem 50 éves U2 új albuma, az első dal alapján pedig szokatlanul kevés szó esik majd politikáról és társadalmi ügyekről.
Plágiummal vádolja és 5 millió dollár kártérítésért perli a U2 rockzenekart és fontemberét, Bonót egy brit gitáros, énekes-dalszerző, aki egy manhattani szövetségi bíróságon nyújtott be keresetet - értesült a New York Post című lap.
A Motörhead és a Coldplay is lemondta Párizsi fellépéseit a Foo Fighters és a U2 együttes után a francia fővárost ért merényletek miatt - számolt be róla vasárnap a BBC News.
Elhunyt Dennis Sheehan, aki több mint harminc éven át volt a U2 együttes turnéinak menedzsere - közölte a Vatiety.com.