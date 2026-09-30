56 nem ilyen Magyarországot akart

Ahol most állunk, ott 25 esztendeje egy üres sírgödör tátongott és várta azt a férfit, akinek majd az idők végeztéig nyughelye lesz. Azt a férfit, akit 30 évvel korábban, 1958. június 16-ának hajnalán galádul meggyilkoltak, közönséges bűnöző módjára akasztófán küldtek a halálba s akinek a holttestét először a börtön udvarán egy gödörbe lökték, ócska bútorokat, lim-lomot hányva a koporsóra, majd 1961. február 24-én kiásták onnan, kátránypapírt drótoztak a tetemre, és átvitték ide, a szomszédos Új Köztemető 301-es parcellájába és hamis név alatt Borbíró Piroskaként arccal lefelé elföldeltek.