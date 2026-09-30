Végső búcsút vettek Deák Bill Gyulától

temetés;Új Köztemető;Deák Bill Gyula;

2026-09-30 15:25:00 CEST

Az életedről szóló, közösen írt filmünket most már egyedül kell befejeznem. Igyekszem, hogy méltó legyen hozzád - mondta búcsúbeszédében Koltay Gábor filmrendező.

Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán a kőbányai Új Köztemetőben. A Máté Péter-díjas magyar blues énekes szeptember 17-én, 78. életévében hunyt el.

„Közös erőpróbánk, az István, a király 1983-as királydombi bemutatója egy életre szóló barátságot eredményezett köztünk. A Tordát, a táltost megjelenítő alakításával ősi magyar szabadságeszményt testesített meg, amelyet rendre oly' erővel akarnak kiiktatni szellemi közéletünkből” - mondta búcsúbeszédében Koltay Gábor, az István, a király rendezője.

Hozzátette: Bill a rockzenei pályán aratott sikerei ellenére megmaradt egyszerű kőbányai srácnak, akit élete végéig egy ország tisztelt.

Koltay Gábor úgy fogalmazott, hogy Deák Bill Gyula szigorú tekintete mögött érző szív rejtezett. Kiemelte: dalaiban az élet értelmét, a küzdést hirdette, a nehéz helyzetekben való csakazértis helytállást magadért, szeretteidért, a másik emberért, szűkebb-tágabb környezetedért.

Az életedről szóló, közösen írt filmünket most már egyedül kell befejeznem. Igyekszem, hogy méltó legyen hozzád

- mondta a rendező.

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke arról beszélt, hogy Deák Bill Gyula volt a fradisták hangja.

„Fradista volt könnyű és nehéz időkben is, soha nem tagadta meg a klubot, bárhol lépett az országban színpadra, mindig ott volt vele a színpadon Fradi-címeres törölközője. Reményt adott az embereknek, megmutatta, hogy a vesztesek közül is kerülhetnek ki győztesek, ha nem adják fel” - jelentette ki Kubatov Gábor.

Az FTC elnöke elmondta, hogy Deák Bill Gyula a legmélyebbről indulva ért a magyar blues csúcsára, dalaiban mesélte el az életét. Minden dalában ott volt a fájdalom és a küzdelem, mégis boldog, életigenlő ember volt, aki közben zenéjével lázadt.

D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere azt fejtette ki, hogy számunkra ő Bill volt, a kőbányai srác, akit a színpad sem választott el az emberektől, hanem még inkább összekötötte velük.

Amikor megkapta Kőbánya díszpolgári címét, a szívekben már régen az volt. Amikor Deák Bill Gyula az Óhegy parkban színpadra állt, a Kőbánya bluesban ennek a helynek a szíve dobbant

- fogalmazott a polgármester.

Koltay Gergely zenész, a Kormorán együttes alapítója felidézte közös munkáikat.

Harcos voltál, harcos maradsz örökre. Tudom, előbb-utóbb találkozni fogunk, Maris, a feleséged főz nekünk ebédet, délután elmegyünk stúdióba, készítünk egy új zenealbumot, amely arról szól, hogyan lehet mocskos, piszkos világban, árulók, irigyek között is becsületesem, őszintén és boldogan élni

- mondta Koltay Gergely.

A katolikus szertartást követő polgári búcsúztató részt F. Nagy Erika színész, előadóművész vezette le. Az eseményen a zenész kollégák között ott volt mások mellett Földes László Hobo, Takáts Tamás, Sárvári Vilmos, Pataky Attila, Németh Gábor, Vikidál Gyula, mellettük például Bánki József volt ferencvárosi labdarúgó és Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó is.

A magyar blues kiemelkedő alakja 1948. november 8-án született Kőbányán. Gyerekkorában focistának készült, ám tizenegy éves korában fél lábát orvosi műhiba következtében elvesztette. Magyarországon ekkoriban jelent meg a beatzene, és mivel erőteljes hangja és széles hangterjedelme volt, énekelni kezdett. Először a kőbányai Sztár együttesben lépett fel, később a Napsugár, a Wanderers és a Loyd együttesek tagja lett, vendégként megfordult a P. Mobilban és a Mini együttesben is. Énekesként Ray Charles volt a példaképe.

A népszerűséget a Hobo Blues Band hozta meg számára, ahová a szintén kőbányai Póka Egon basszusgitáros hívta. 1979 nyaráig állandó vendégként lépett fel velük, aztán tagja lett a zenekarnak. Az 1981-ben bemutatott, Szomjas György által rendezett Kopaszkutya című filmben az együttes tagjai főszerepet játszottak. A fim zenéjét tartalmazó lemezt azonban betiltották, csak 1993-ban láthatott napvilágot.

Deák Bill Gyula 1985-ig volt a Hobo Blues Band énekese, így még vele készült a Vadászat című dupla korong. Miután a HBB-ből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra. Rossz vér című, 1984-ben megjelent első önálló albumát több korong követte, 2008-ban, 60. születésnapja tiszteletére Hatvan csapás címmel jelent meg CD-je.

Számos musicalben és rockoperában is fellépett, legjelentősebb szerepe az István, a királyban Torda, a táltos volt.

Deák Bill Gyula 2008-ban Kőbánya díszpolgára lett. Öt évet kivéve mindig ott élt, egyik sikerszáma a Hobo Blues Banddel a Kőbánya blues címet viseli. 2008-ban Artisjus-díjjal is elismerték, 2009-ben Fonogram Életműdíjjal, 2012-ben a Magyar Érdemend lovagkeresztjével, 2022-ben a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozatával tüntették ki, 2023-ban Pro Urbe Budapest, 2026-ban Máté Péter-díjat kapott.