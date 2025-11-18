Az Otthon Start program feltételeinek megfelelő új építésű ingatlanok aránya kevesebb mint 20 százalékos Budapesten.
Még kérdés, hogy vajon kapnak-e az Otthon Start Program keretein belül új lakást vásárlók akár két-három évre előre hitelígérvényt 3 százalékos fix kamattal.
Sorra indulnak a társasház építések Budapesten, a keresleti rekord fűti a piacot és az áremelkedést is.
Az új lakások piacán áremelkedés várható, ezt támasztja alá a meghirdetett telkek és új lakások árának emelkedése is a GKI Gazdaságkutató Zrt. hétfőn közzétett elemzése szerint.