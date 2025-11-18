Vannak kerületek, ahol paneláron lehet új lakást venni

Ingatlan;ingatlanpiac;lakáspiac;új lakás;Otthon Start Program;

2025-11-18 11:01:00 CET

Az otthon startos dömping miatt.

A XV. kerületben a panellakásokkal szinte azonos áron elérhető új lakások kerültek piacra nagy mennyiségben az Otthon Start Program hatására. A XI. kerületben is 2200 darab otthon startos új lakás épülhet a nemrég megjelent tervek szerint, ami komoly változásokat vetít előre a budapesti ingatlanpiacon – derül ki az ingatlan.com összeállításából.

A legfrissebb adatok alapján Rákospalota különböző részein a panellakások átlagos négyzetméterára 1,1-1,3 millió forint között mozog. Az ingatlanhirdetési portál kínálatában pedig már láthatók azok az otthon startos lakások is, amiket átlagosan 1,1-1,3 milliós négyzetméteráron hirdettek meg eladásra. A XV. kerületi Novus Liget és Szilas Liget lakóparkokban legalább 3-4 ezer lakás készülhet el a következő években, amiből több mint ezret már most is értékesítenek.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ezzel kapcsolatban kiemelte: ha a vásárlók azt látják, hogy új lakást már ugyanannyiért kaphatnak, mint egy panellakást, akkor az elmozdíthatja a keresletet a modernebb ingatlanok irányába, és lépéskényszerbe hozhatja az eladókat is.

„Ez a folyamat a XV. kerületben már elindult, és könnyen lehet, hogy árkorrekciót hoz a peremkerületi lakáspiacon”

– jegyezte meg.

A nemrég megjelent tervek szerint Újbudán is jelentős mennyiségű otthon startos lakás épülhet. A XI. kerület különböző városrészeiben összesen 2200 lakást adhatnak át a kiemeltnek nyilvánított beruházások keretében. „Az újbudai panellakások átlagos négyzetméterára már most is 1,46 millió forintnál jár, így a legfeljebb 1,5 milliós négyzetméteráron elérhető otthon startos új lakások egy jelentős része a paneleknél is olcsóbban lesz megvásárolható” – hívta fel a figyelmet a szakértő. Balogh László szerint a helyzet további két tényező miatt különösen is érdekes. Egyrészt a XI. kerület a főváros egyik prémium lokációjának számít, másrészt pedig a fővárosi otthon startos beruházások közül több is rendelkezik rozsdaövezeti besorolással, aminek köszönhetően a vevők vissza tudják igényelni az új lakások 5 százalékos áfáját. Ez további több millió forintos visszatérítést jelenthet az első lakásvásárlók számára.

Az ingatlan.com szakembere szerint ritkán előforduló és már középtávon sem fenntartható jelenség, hogy a piacon külön értékkategóriát képviselő ingatlanok azonos áron érhetők el a vevők számára. Az új építésűek pedig a lakáspiac prémium termékei közé tartoznak. különösen a panelekhez képest. „Mivel a budapesti otthon startos beruházások keretében nem csak egy-egy új lakást kínálnak alacsonyabb áron, hanem több ezret, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat is. A gyorsabb eladásban reménykedő tulajdonosok ugyanis árkorrekcióra is kényszerülhetnek: adott esetben csökkenteniük kell az eladó lakásuk árát, ha nem érkezik rá vevő bizonyos időn belül” – fogalmazott Balogh László. Hozzátette,

„elméletileg az olcsóbb új építésű lakások árcsökkenést hozhatnak a használt lakások piacán is, de az ilyen megfogalmazással óvatosan bánnék, mivel árcsökkenést eddig nagyon ritkán láthattunk a budapesti lakáspiacon”.

Az ingatlan.com szakértője szerint viszont a megfizethető áron piacra kerülő sok új lakás szinte bizonyosan csökkentheti a lakásdrágulás tempóját. Ráadásul ezek a hatások láncreakció formájában továbbgyűrűzhetnek azokra a fővárosi kerületekre is, ahol kevesebb új lakás épül.

Az ingatlan.com elemzése kiemeli, a lakásépítések felpörgéséhez elengedhetetlenül szükséges az értékesítési folyamat felgyorsítása is. Erről pedig a 2026 februárjától bevezetésre kerülő társasházi építményjog bevezetése gondoskodhat, aminek segítségével már tervezőasztal mellől is lehet hitelre is új lakást vásárolni. Az új jogintézmény viszont nem csak otthon startos lakások eladásában játszhat főszerepet, hanem árszinttől függetlenül valamennyi beruházás esetében számolhatnak vele az építtetők. A szakértő úgy látja, ha a most előkészítés alatt álló beruházások ütemesen haladnak, 2027-re akár több évtizedes rekord dőlhet meg az új lakások átadásában. Az utolsó jelentős lakásépítési hullám 2004–2005-ben zajlott, amikor több mint 40 ezer új lakás épült Magyarországon.