Az ukrán forradalom is felfalja gyermekeit

Ingatag lábakon áll az ukrajnai tűzszünet, hírek szerint egyik fél sem tartja azt teljes egészében tiszteletben. Mintha csak a második fordulóra készülnének. Nyugati források szerint rövidesen a harcok fellángolása várható. Nem zárja ki ezt a lehetőséget a kárpátaljai magyarok egyik pártjának, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek az elnöke, Zubánics László sem.