Steve Witkoff és Jared Kushner Donald Trump megbízásából gyorsítaná fel a békefolyamatot. Szombatra virradóra azonban Oroszország Dnyipropetrovszk megyére, Kijevre és környékére mért légicsapásokat, többen meghaltak, megsebesültek.
Ingatag lábakon áll az ukrajnai tűzszünet, hírek szerint egyik fél sem tartja azt teljes egészében tiszteletben. Mintha csak a második fordulóra készülnének. Nyugati források szerint rövidesen a harcok fellángolása várható. Nem zárja ki ezt a lehetőséget a kárpátaljai magyarok egyik pártjának, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek az elnöke, Zubánics László sem.
Bizakodásának, de egyben a kételyeinek is hangot adott pénteken az ukrán kormány és a kelet-ukrajnai szakadárok között létrejött tűzszüneti megállapodással kapcsolatban Barack Obama amerikai elnök a NATO kétnapos walesi csúcstalálkozóját követően tartott sajtótájékoztatóján.