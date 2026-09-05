Donald Trump;különmegbízott;orosz támadás;ukrajnai tűzszünet;Jared Kushner;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Steve Witkoff;

2026-09-05 09:30:00 CEST

Hiába hirdettek tűzszünetet az ukránok az amerikai küldöttek moszkvai és kijevi látogatása miatt, az oroszok nem álltak le a támadásokkal

Steve Witkoff és Jared Kushner Donald Trump megbízásából gyorsítaná fel a békefolyamatot. Szombatra virradóra azonban Oroszország Dnyipropetrovszk megyére, Kijevre és környékére mért légicsapásokat, többen meghaltak, megsebesültek.