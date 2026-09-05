Hiába hirdettek tűzszünetet az ukránok az amerikai küldöttek moszkvai és kijevi látogatása miatt, az oroszok nem álltak le a támadásokkal

Oroszország szombaton a kora reggeli órákban megtámadta Kamjanszka városát Dnyipropetrovszk megyében, ahol négy ember meghalt, öt pedig megsebesült – írja a The Kyiv Independent Olekszandr Hanzsa regionális kormányzó jelentésére hivatkozva. Három sérültet kórházba szállítottak, köztük egy 30 éves nőt, akit jelenleg intenzív osztályon ápolnak. Az oroszok a helyi hatóságok szerint Kijevre és környékre is légicsapásokat mértek, egy lakóépület is eltaláltak, és legalább két ember megsérült annak ellenére, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyoldalú tüzszünetet rendelt el a béketárgyalások felgyorsítására az orosz, majd az ukrán fővárosba is ellátogató amerikai különmegbízottak tárgyalása idejére.
Volodimir Zelenszkij még pénteken egy Facebook-posztban jelezte, hogy Donald Trump amerikai elnök megbízásából Steve Witkoff és Jared Kushner szombaton Moszkvába, majd vasárnap Kijevbe látogatnak. – Ahogy az előző diplomáciai látogatások során is, biztosítjuk a Oroszország légterének normál működését. Nem lesznek légitámadások a mi oldalunkról – írta az ukrán elnök, jelezve, hogy ugyanezt elvárják az orosz féltől is. Szerinte be kell fejezni a háborút, amihez valódi javaslatokra van szükség, és ezt várja az amerikai közvetítőktől.Donald Trump jelezte, egy Oroszország és Ukrajna között elért békemegállapodás esetén találkozna Vlagyimir Putyinnal
Az előjelek azonban nem voltak kedvezőek, mert már péntek délután folytatódtak az orosz támadások. Kijevben péntek délután az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) központi épületébe csapódott be egy orosz drón, legalább tizenkét embert megsebesítve. Helyi idő szerint délután három körül rendeltek el légriadót, majd csaknem fél óra múlva robbanásoktól volt hangos a belváros.Ukrajna lezárja Oroszország légterét, jelentette be ZelenszkijVlagyimir Putyin: Oroszország nyer a háborúban, az ukrán vezetéssel nem lehet tárgyalniKilencen meghaltak a Kijevet és környékét érő újabb orosz légitámadásokban