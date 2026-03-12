Kórházban kezelik az Oschadbank egyik ukrán futárát a magyar hatóságok kihallgatása után. Ezt közölte Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke a Bloomberg hírügynökséggel.
Mind Petro Porosenko államfő, mind a Jacenyuk-kormány elveszítette korábbi támogatottsága tekintélyes részét. Helyzetüket nem csak a háborúval együtt járó gondok és a katasztrofális, csődközeli gazdasági helyzet nehezíti, hanem az újonnan nyilvánosságra került korrupciós ügyek is.
A kelet-ukrajnai helyzet súlyosbodása a nemzetközi diplomáciát is hadrendbe állította. Tegnap előre tervezett látogatásra érkezett Kijevbe John Kerry amerikai külügyminiszter, majd a délelőtti órákban Francois Hollande francia államfő bejelentette – már délután Kijevbe utazik Angela Merkel német kancellárral, pénteken pedig Moszkvában tárgyalnak Vlagyimir Putyinnal.
Miután több külföldi állampolgár is helyet kapott Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnök második kormányában, sajtóhírek szerint a jegybank elnöke is külföldi lehet.
Új vezetőket jelölt a Külügyminisztérium, az Ukrán Nemzeti Bank, illetve a főügyészség élére Petro Porosenko államfő — jelent meg tegnap az ukrán parlament, a Verhovna Rada honlapján. Az elnök Pavlo Klimkint, Ukrajna jelenlegi németországi nagykövetét javasolja a külügyi tárca élére Andrij Descsica helyett.