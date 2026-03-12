Engedményekre kész Petro Porosenko

Új vezetőket jelölt a Külügyminisztérium, az Ukrán Nemzeti Bank, illetve a főügyészség élére Petro Porosenko államfő — jelent meg tegnap az ukrán parlament, a Verhovna Rada honlapján. Az elnök Pavlo Klimkint, Ukrajna jelenlegi németországi nagykövetét javasolja a külügyi tárca élére Andrij Descsica helyett.