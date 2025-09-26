Elkezdődött a kártérítések kifizetése az Unitravel-ügy károsultjainak

kártérítés;biztosító;Unitravel Utazásszervező;

2025-09-26 11:50:00 CEST

Az érintett ügyfeleket a Colonnade Biztosító e-mailben értesíti a teljesítéséről.

Megkezdte a kártérítések kifizetését a Colonnade Biztosító az Unitravel-ügy károsultjainak – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a biztosító.

Mint arról mi is beszámoltunk, a 40 éve működő magyarországi utazási iroda, az Unitravel júliusban jelentett csődöt, és a kormányhivatal határozatban hívta fel az utazási irodával szerződésben álló Colonnade biztosítót, hogy kezdje meg az utasok kártalanítását.

A mostani közlemény szerint a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe szeptember 26-án megkezdte a kártérítések kifizetését az érintett utasok részére. A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el, amely a Unitravel Kft. hivatalos fizetésképtelenségét állapította meg.

A tájékoztatás kiemeli,

a kifizetések azokra az igényekre vonatkoznak, amelyek 2025. augusztus 31-ig beérkeztek a biztosítóhoz, és a szükséges dokumentációt hiánytalanul tartalmazzák.

Az érintett ügyfeleket a Colonnade e-mailben értesíti a kártérítések teljesítéséről. A kifizetéseket a biztosító a hatályos jogszabályoknak és a vagyoni biztosíték feltételeinek megfelelően teljesíti.

A közlemény kiemeli, az ügyfelek számára alternatív megoldásként lehetőség nyílt arra is, hogy a korábban befizetett összeg erejéig új utazást válasszanak az IBUSZ Utazási Iroda kínálatából. Számos utas élt ezzel az opcióval, közülük sokan már haza is tértek az így megvalósult nyaralásukról.