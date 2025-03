Két szélsőség szótárából válogatott Orbán március 15-én

A bolsevik és a náci retorika elemeit építette be március 15-i ünnepinek mondott beszédébe a miniszterelnök. Az ellene tüntetőket, sőt az emberi jogi szervezetek tagjait is az állatvilágból vett hasonlattal igyekezett "elemberteleníteni", amit több XX. századi diktatúra is fölhasznált arra, hogy ellenfelei kiiktatását igazolja, híveinek pedig felmentést adjon elfogadhatatlan "megoldások" alkalmazására. Orbán Viktor beszéde egyszerre volt zavaros, ellentmondásos és a demokráciával összeegyeztethetetlen - vélik szakértők.