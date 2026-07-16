Bár az azbeszt mennyisége mindenhol az egészségügyi határérték alatt van, a probléma nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint. Máshol nincs szükség hasonló beavatkozásra.
Javítják az útburkolatot az M1-es autópálya mindkét oldalán a 37-es, illetve a 24-es kilométernél, ezért, valamint egy baleset miatt torlódásra kell számítani, csakúgy, mint az 1-es főúton Herceghalomnál - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője csütörtök délután.
Jelentős mennyiségű eső esett csütörtök éjjel Budapesten, a víz sok gondot okozott magánházaknál és több közterületen - tudatja közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.