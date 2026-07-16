Durva torlódás az M1-esen

Javítják az útburkolatot az M1-es autópálya mindkét oldalán a 37-es, illetve a 24-es kilométernél, ezért, valamint egy baleset miatt torlódásra kell számítani, csakúgy, mint az 1-es főúton Herceghalomnál - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője csütörtök délután.