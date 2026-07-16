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Döntött a Tisza-kormány, a szombathelyi Oladi-platón felbontják a útburkolatot az azbesztszennyezés miatt

Bár az azbeszt mennyisége mindenhol az egészségügyi határérték alatt van, a probléma nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint. Máshol nincs szükség hasonló beavatkozásra.

A Tisza-kormány elrendelte, hogy a  szombathelyi Oladi-plató városrészben eltávolítsák a zúzott kő útburkolatot az azbesztszennyezés miatt – jelentette be Szondi Vanda a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón.  A kormányszóvivő bejelentése szerint a döntés a Gajdos László vezette környezetvédelmi tárca jelentése nyomán született meg, és egy 12 kilométeres szombathelyi útszakaszon érint 22 olyan utcát , ahol 1500 ember él. Bár az azbeszt mennyisége mindenhol az egészségügyi határérték alatt van, a probléma olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, hogy a beavatkozást indokoltnak tartják. 

Kormányhivatali mérések szerint – jelezte most Szondi Vanda – hasonló fellépés sehol nem indokolt, az azbesztszennyezés mértéke sehol nem éri el a határértéket.  A  szombathelyi Oladi-platón történő végrehajtásról és a finanszírozásról a Tisza-kormány még a héten egyeztet Nemény András szombathelyi polgármesterrel. 

Azbeszttel – fűzhetjük hozzá –négy osztrák kőbánya szennyezte a nyugat-magyarországi városokat Szombathelyen az épülő Oladi-plató városrészben tártak fel kritikus szintű azbesztszennyezést, több utcát azbesztet tartalmazó zúzott kővel borítottak be, de magánházak kapubejárók is kaptak ilyen burkolatot. Nemény András még május elején az RTL-nek arról beszélt, tudomása szerint Kőszegre, Sopronba és Székesfehérvárra is jutott azbeszttel szennyezett kőből. Utóbbit már akkor mérések igazolták, de bukkantak azbesztszennyezés nyomaira a határhoz közeli Bozsokon, Győrben és Zalaegerszegen is.

Az egyik osztrák szennyező, a pilgersdorfi üzemeltetői ellen a Greenpeace Österreich már április végén feljelentést tett bűncselekmény gyanúja miatt. A környezetvédő szervezet néhány napja interaktív azbeszttérképet is készített a magyarországi szennyezések feltárására.

Az államfői szék megüresedése esetén ugyanis az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja, amíg az új elnök hivatalba nem lép.