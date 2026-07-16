Döntött a Tisza-kormány, a szombathelyi Oladi-platón felbontják a útburkolatot az azbesztszennyezés miatt

sajtótájékoztató;Szombathely;azbesztszennyezés;útburkolat;Tisza-kormány;

2026-07-16 15:36:00 CEST

Bár az azbeszt mennyisége mindenhol az egészségügyi határérték alatt van, a probléma nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint. Máshol nincs szükség hasonló beavatkozásra.

A Tisza-kormány elrendelte, hogy a szombathelyi Oladi-plató városrészben eltávolítsák a zúzott kő útburkolatot az azbesztszennyezés miatt – jelentette be Szondi Vanda a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. A kormányszóvivő bejelentése szerint a döntés a Gajdos László vezette környezetvédelmi tárca jelentése nyomán született meg, és egy 12 kilométeres szombathelyi útszakaszon érint 22 olyan utcát , ahol 1500 ember él. Bár az azbeszt mennyisége mindenhol az egészségügyi határérték alatt van, a probléma olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, hogy a beavatkozást indokoltnak tartják.

Kormányhivatali mérések szerint – jelezte most Szondi Vanda – hasonló fellépés sehol nem indokolt, az azbesztszennyezés mértéke sehol nem éri el a határértéket. A szombathelyi Oladi-platón történő végrehajtásról és a finanszírozásról a Tisza-kormány még a héten egyeztet Nemény András szombathelyi polgármesterrel.

Azbeszttel – fűzhetjük hozzá –négy osztrák kőbánya szennyezte a nyugat-magyarországi városokat Szombathelyen az épülő Oladi-plató városrészben tártak fel kritikus szintű azbesztszennyezést, több utcát azbesztet tartalmazó zúzott kővel borítottak be, de magánházak kapubejárók is kaptak ilyen burkolatot. Nemény András még május elején az RTL-nek arról beszélt, tudomása szerint Kőszegre, Sopronba és Székesfehérvárra is jutott azbeszttel szennyezett kőből. Utóbbit már akkor mérések igazolták, de bukkantak azbesztszennyezés nyomaira a határhoz közeli Bozsokon, Győrben és Zalaegerszegen is.

Az egyik osztrák szennyező, a pilgersdorfi üzemeltetői ellen a Greenpeace Österreich már április végén feljelentést tett bűncselekmény gyanúja miatt. A környezetvédő szervezet néhány napja interaktív azbeszttérképet is készített a magyarországi szennyezések feltárására.