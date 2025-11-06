Zavarnak-e valakit az utcazenészek?

Az utcazenészek, az énekmondók, mutatványosok és más csepűrágók több ezer éves hagyományainak mai örökösei - akár a régi korokban - ma is imádottak és kitaszítottak egyszerre. Az utca népe többnyire megbecsüli őket, a hatóságok azonban gyakran „rendészeti problémaként” kezelik őket. Mint például mostanában Londonban, ahol a város szűkítené játékterüket, sőt, a skót dudásokat, az elektromos gitárosokat és a különböző dobokon játszókat ki is tiltanák a városból.