Tinédzserek meghurcolásán keresztül beszél közrendről a Putyin-rezsim, de a félelemnél erősebb érzés az ellenállás

2025-11-06 19:36:00 CET

2025. október 16-án a bíróság a Stoptime zenekar mindhárom tagját bűnösnek találta a közrendet sértő gyűlés szervezésében, kettejüket 13, egyiküket 12 nap börtönbüntetésre ítélték.

„Biztonsági okokból a továbbiakban nem engedhetjük az utcán készített felvételek megosztását a hozzászólásokban. A fellépések pontos helyének ismertetését is ideiglenesen leállítjuk. Köszönjük a megértést és vigyázzatok magatokra” – írta a Stoptime nevű orosz utcazenész-együttes október 14-én Telegram csatornáján. Ahogyan ugyanis a zenekar népszerűsége idén ősszel valósággal kilőtt (mindössze két hónap alatt pár százról több mint 56 ezer követőre tettek szert a közösségi médiában) a tagok úgy váltak egyben egyszerű utcazenészekből az orosz államra veszélyes polgárokká. A Stoptime ellen jelenleg is folyó eljárásban nemcsak a szabad művészettől rettegő orosz vezetés testesül meg, hanem az az igába nem hajtható kulturális, polgári ellenállás, amely egykor a Hattyúk tavát is a cenzúrával és az elnyomó rendszerrel szembeni tiltakozás szimbólumává emelte.

A 18 éves Diana Loginova (művésznevén Naoko) a zeneművészeti Rimszkij-Korszakov Konzervatórium diákja, egyben pedig a háromtagú zenekar énekese és billentyűse. 2025 áprilisában vágott bele az utcazenész létbe Szentpéterváron Alexander Orlov gitárossal és Vladislav Leontyev dobossal együtt. Ehhez a Telegramon osztották meg következő koncertjeik pontos helyszíneit vagy szavaztatták meg a tavasszal még pár százas követőtáborukkal, mely dalokat hallanák szívesen.

A dalok között nem egy olyan előadó szerzeménye is szerepelt, akit az orosz igazságügyi minisztérium korábban külföldi ügynöknek bélyegezve feketelistára tett

például zenéjükben a háborús intézkedések megkérdőjelezéséért, a társadalmi igazságtalanságokért vagy kritizálni meri az orosz államvezetést.

A lista a gyakorlatban sok mindent jelent, többek között az előadók fellépéseinek ellehetetlenítését, illetve a koncerteken előforduló rendőri razziákat is: több zenész ezért is inkább külföldre költözött az országból. Így tett például a jelenleg Litvániában élő énekesnő, Monetochka is: az ő egyik slágerének feldolgozása hallható azon a videófelvételen, amely a közösségi médiában augusztusban több mint félmillió megtekintést és több tízezer lájkot hozott a Stoptime számára, miután megosztotta azt a Bumaga nevű független szentpétervári híroldal.

Diana Loginovával augusztus 22-én itt jelent meg egy interjú, amelyben amellett, hogy részletesen beszél zenéjéről, a kreatív inspirációt jelentő (a feketelistás) Noize MC, Zemfira nevű előadókról, hangsúlyozta azt is, nem fél, muszáj csinálnia és maximum úgyis csak pénzbírságra számíthat. Szentpéterváron 2023 óta törvény szabályozza az utcai előadóművészeket, akiknek a döntés értelmében „a közrend fenntartása érdekében” előre engedélyt kell kérniük a hatóságoktól és meg kell felelniük a törvényben taglalt követelményeknek is. (A többi között nem terjeszthetnek az orosz vezetés által nem kívánatosnak titulált nézetet: a háborúellenes hang pedig pontosan ilyen.)

A Stoptime tagjait az interjú után napokkal le is tartóztatták, de akkor még csak pénzbírsággal sújtották őket – mindeközben a trió olyannyira népszerűvé vált már a közösségi médiában is, hogy felkeltették több háborúpárti közéleti személyiség figyelmét. A Meduza orosz független hírportál értesülései szerint a zenekar ellen a belügyminisztériumhoz érkezett panasz eleve a Putyin-féle kormányzó párt, Egységes Oroszország párt egyik szentpétervári politikusától érkezett. A trió mindeközben folytatta a zenélést, az október 11-ei hétvégén két koncertet is adott a város főutcáján, ahol előadta Noize MC Swan Lage Cooperative című számát, amely nem véletlenül erősítette fel a zenekar tevékenységét ellenző hangokat. A dal a társadalmi tétlenségről, frusztrációról, valamint a szigorú cenzúráról szól és a művészet e feletti diadalmaskodásáról – többek között a balett fogyasztásán keresztül. Csajkovszkij Hattyúk tava című alkotása ugyanis Oroszországban az elnyomással és a hazug politikai kommunikációval szembeni ellenállás egyik szimbóluma, mióta a vezetés egy időben arra használta fel, hogy politikai zavargásoktól tartva elterelje a nézők figyelmét. Például 1991-ben, a Gorbacsov elleni puccskísérlet alkalmával is hírek helyett látványosan hosszú ideig sugározta a televízió az orosz balett ikonikus darabját.

Október 16-án a bíróság a zenekar mindhárom tagját bűnösnek találta a közrendet sértő gyűlés szervezésében, kettejüket 13, egyiküket 12 nap börtönbüntetésre ítélték. Az énekesnőt és Orlovot nem sokkal később még az orosz hadsereg hitelteltelenítésével is megvádolták, jelenleg büntetőeljárás folyik ellenük. A Meduza értesülései szerint az énekesnőre akár öt év börtönbüntetés is várhat, ha az országban marad. A Stoptime népszerűsége viszont nem maradt a digitális térben.

Szimpátiatüntetések kezdődtek, valamint szórólapok, plakátok jelentek meg több városban, követelve a zenészek szabadon bocsátását és több utcazenész szolidaritásból szintén feketelistás előadók dalait kezdte énekelni

– vállalva az ezzel járó letartóztatást.