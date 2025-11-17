Egy karbantartási munka közben történt a tragédia.
A porrobbanásban két másik férfi is megsebesült.
A rendőrség büntetőeljárást indított az eset körülményeinek tisztázására.
Több embert megfigyelésre kórházba szállítottak.
Halálos baleset történt egy tiszaújvárosi gyárban, az áldozat egy 29 éves férfi. Szakértők vizsgálják, hogy mi történt.
Meghalt egy munkás Nyékládháza II. számú bányaüzemében, a Gólem-tó területén szerda reggel – erősítette meg az MTI információját a a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Technikai probléma miatt berobbant a benzolgyártás melléktermékeként keletkező kamragáz szerda délelőtt a Dunaferr Zrt. kokszoló üzemében, személyi sérülés nem történt - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.
A rendőrség vizsgálja az egyik sajóbábonyi vegyi üzemben kedd hajnalban történt robbanás körülményeit és büntetőeljárást indított. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, hárman megsérültek - tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.
Egy ember meghalt, egy súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült Sajóbábonyban egy ipartelepen történt robbanásban kedd hajnalban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.
Egy ember meghalt, kettő életveszélyesen, három könnyebben megsérült egy vasúti tartálykocsi karbantartásakor a Debrecenhez közeli Apafán csütörtök reggel - közölte az észak-alföldi mentőszolgálat regionális igazgató főorvosa az MTI-vel.