Meghalt a kórházban az ajkai üzemi baleset egyik sérültje

Meghalt az ajkai erőműben történt baleset egyik sérültje – közölte a Veolia Energia Magyarország Zrt.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, november nyolcadikán karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben. A porrobbanás miatt a helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint egy sérült mintegy 8 méter magasan feküdt egy 6 négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban.Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, egy férfit életveszélyes állapotban vittek kórházba
A társaság a Magyar Távirati Irodának (MTI) elküldött tájékoztatása szerint az egyik sérült vasárnap az ápolás ellenére életét veszítette. Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, minden segítséget megad a családnak és a kollégáknak ebben a nehéz helyzetben, és együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek, felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében.