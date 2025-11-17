Meghalt a kórházban az ajkai üzemi baleset egyik sérültje

tragédia;Ajka;üzemi baleset;

2025-11-17 13:43:00 CET

Egy karbantartási munka közben történt a tragédia.

Meghalt az ajkai erőműben történt baleset egyik sérültje – közölte a Veolia Energia Magyarország Zrt.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, november nyolcadikán karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben. A porrobbanás miatt a helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint egy sérült mintegy 8 méter magasan feküdt egy 6 négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban.

A társaság a Magyar Távirati Irodának (MTI) elküldött tájékoztatása szerint az egyik sérült vasárnap az ápolás ellenére életét veszítette. Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, minden segítséget megad a családnak és a kollégáknak ebben a nehéz helyzetben, és együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek, felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében.