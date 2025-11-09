Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, egy férfit életveszélyes állapotban vittek kórházba

erőmű;Ajka;üzemi baleset;

2025-11-09 14:05:00 CET

A porrobbanásban két másik férfi is megsebesült.

Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg két másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba - közölte Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője vasárnap az MTI-vel.

Az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint szombaton karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben. A porrobbanás miatt helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint egy sérült mintegy 8 méter magasan feküdt egy 6 négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban.

Asérültet csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a munkások által lefektetett fapadlókon keresztül. A helyszínen csak korlátozott ellátást lehetett alkalmazni, azonnali létrás műszaki mentést kérve a biztonságos földre juttatáshoz.

Fájdalomcsillapítás és stabilizálás után a súlyos sérültet helikopterrel a győri kórház égési osztályára szállították, a két másik sérültet az ajkai kórházban látták el.