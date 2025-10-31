Szombaton 21 óra és vasárnap 13 óra között.
Az olvadás és a jégzajlás miatt leállították az áramtermelést a tiszalöki vízerőműben - közölte az erőmű vezetője. Bereczkei Sándor elmondta, a Tiszán jeges árhullám érkezett Tiszalök térségéhez, emiatt megszüntették a duzzasztást az erőműnél. A létesítmény hétfőtől nem üzemel, a turbinákon nem folyik keresztül víz, a vízlépcső úgynevezett felvízi részén álló jég azonban nem okoz kárt a berendezésekben és közvetlen veszélyt sem jelent.
Valójában kár kötekedni , ezt nevezik korrekt és felhasználóbarát tájékoztatásnak. Igaz, hogy havas eső, sőt ónos eső esik mindenfelé, de hátha mégis van pár megveszekedett adrenalin-függő, aki bizony pont ilyen időben lebegne, pontosabban libegne kicsit a János hegy felett.
A rendkívüli hideg időjárás és a Dunán egyre erősödő jégzajlás miatt keddtől bizonytalan ideig szünetel a komp- és révközlekedés Mohácsnál - közölte a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. hajózási üzletágvezetője.
A 2017. január 8-ai (vasárnap) délutáni tapasztalatok szerint a rendkívüli hideg miatt összesen 78 jegy- és bérletkiadó automata nem üzemel a fővárosban, ezek közül 56-nál nyomtatóhibát észleltek - jelent meg az üzenet a BKK Facebook-oldalán.
Felújítás miatt egész hétvégén nem közlekednek a nagykörúti villamosok a fővárosban, a 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár.
Hálózati karbantartás miatt szünetel az e-matrica értékesítés november 29-én, vasárnap hajnali 1 és 4 óra között, ebben az időszakban sehol nem tudnak matricát venni az autósok - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) csütörtökön.
Az erős szél miatt átmenetileg nem üzemel a Libegő a fővárosban - ezt a Budapesti Közlekedési Központ közölte Facebook-oldalán.
Karbantartás miatt üzemszünet lesz a teljes HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszerben április 26-án, vasárnap hajnali 1 és 3 óra között.
Karbantartás miatt üzemszünet lesz a HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszeren június 22-én, vasárnap hajnali 1 és 5 óra közötti időszakban - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Baleset miatt nem járnak a 4-es és a 6-os villamosok a Blaha Lujza tér és a Corvin-negyed között.
A korábban tapasztalt hibák kijavítása és újbóli tesztelés miatt november harmadik hetében is folytatódnak az új biztosítóberendezés próbái a 2-es metróvonalon, ezért továbbra is számítani kell arra, hogy időnként busz viszi az utasokat.