Leállt az áramtermelés a tiszalöki vízerőműben

Az olvadás és a jégzajlás miatt leállították az áramtermelést a tiszalöki vízerőműben - közölte az erőmű vezetője. Bereczkei Sándor elmondta, a Tiszán jeges árhullám érkezett Tiszalök térségéhez, emiatt megszüntették a duzzasztást az erőműnél. A létesítmény hétfőtől nem üzemel, a turbinákon nem folyik keresztül víz, a vízlépcső úgynevezett felvízi részén álló jég azonban nem okoz kárt a berendezésekben és közvetlen veszélyt sem jelent.