Tizenhat órás karbantartást jelentett be a NAV, leáll a DÁP és lassul az Ügyfélkapu+

2025-10-31 14:15:00 CET

Szombaton 21 óra és vasárnap 13 óra között.

Karbantartásról számolnak be a NAV honlapján, emiatt a bejelentési kötelezettségek is módosulnak – vette észre az atv.hu.

Az üzemszünet kapcsán pontos időtartamot közöltek, a tájékoztatás szerint 2025. november 1-jén, szombaton 21 óra és 2025. november 2-án, vasárnap 13 óra között végez az IdomSoft Zrt. karbantartást az éles Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáson (KÜNY).

„A karbantartás ideje alatt nem lehet DÁP-azonosítással belépni a NAV elektronikus ügyintézést biztosító weboldalaira, nem lehet cégkapuról, KÜNY-tárhelyről küldeményeket küldeni, továbbá ügyfeleink átmeneti lassulást érzékelhetnek az Ügyfélkapu+-ra bejelentkezéskor”

– áll a közleményben. A tájékoztatás alapján a DÁP-mobilazonosítással rendelkező ügyfeleknek a leállás alatt esedékes bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon kell teljesíteniük.

A november 2-i kezdetű, egyszerű foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések az „Igazolási kérelemmel benyújtott bejelentés” nyilatkozat jelölésével másnap éjfélig utólagosan benyújthatók.

A NAV arra kéri az ügyfeleket, hogy az elektronikus ügyintézéseket a karbantartási idő figyelembevételével tervezzék.