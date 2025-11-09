Sokunk számára természetes, hogy látunk, mintha veleszületett kiváltságunk lenne, amely elévülhetetlen, egy életre szól, és nem is tudnánk elképzelni a holnapot nélküle. Képesek vagyunk megfeledkezni arról, hogy a szemünk világa mekkora érték is valójában, és hogy akadnak, akiknek küzdeniük kell olyan dolgokért, amelyek nekünk maguktól értetődőek. Gangl Tamás, a Siketvakok Országos Egyesületének elnöke és Molnár Éva vezetőségi tag a sötétség határán tanulták meg újraértelmezni a reményt és az életet, az egyesület tevékenységének részeként.
Minden gyereknek joga van a támogatáshoz és az egyenlő esélyekhez, ám a látás-, hallás-, mozgássérüléssel vagy autizmussal élő gyermekek szülei nap mint nap szembesülnek olyan akadályokkal, amelyek a mindennapi életet és a nevelést is megnehezítik. Riportunkban beszélgettünk velük arról, milyen kihívásokkal találkoznak, milyen tapasztalataik vannak az integrációról, az akadálymentesítésről, melyek bár uniós előírások, sokszor csak papíron léteznek. A vágyaikról is kérdeztük őket, mi segítene a gyermekük elfogadásában, beilleszkedésében, későbbi boldogulásában, ami persze minden szülő legfőbb aggodalma, bármilyen gyermeket nevel.
Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy amikor Vera szóhoz jutott, koppantott egyet az asztalon. Eleinte el sem tudtam képzelni, hogy miért, de sejtettem, hogy oka van. Egy idő után fúrta az oldalamat a kíváncsiság, így megkérdeztem. A koppanások jelzésértékű mozdulatok voltak Anikó felé, hogy arra figyelhessen, aki éppen megszólal. Ő ugyanis egy mobiltelefonos alkalmazást használ, ami az emberi beszédet írott szöveggé alakítja át. Így ezután én is igyekeztem alkalmazni ezt az egyszerű, ám Anikónak kicsit sem jelentéktelen mozdulatot, amiről aztán gyakran meg is feledkeztem. Az országos egyesületük tagjaként és hallássérültként nyertem betekintést a siketvakok életébe. Sokan nem is tudják, kik ők. Egy biztos, az élet számukra sem áll meg.
Kardon Annamarival hat éve ismerkedtem meg, amikor zenészpartnerével zongorázott a Városháza parkbéli Advent Budapesten tartott retromese-estemen. Játékuk elbűvölte a közönséget, és utólag tudtam meg, hogy Annamari nem konzervatóriumot végzett muzsikus, csupán gyermekkora óta zenél. Kapcsolatban maradtunk, azóta olvasgatom a közösségi oldalán az okos, olykor (joggal) indulatos, de mindig építő jellegű megosztásait. Amikor az egyik posztja kapcsán beszélgetni hívtam, a nevében is állatseregletet sejtető, óbudai Vasmacska kávéZOO-t javasolta, ahol nyulak, tengerimalacok, csincsillák, kacagó gerlék, halak és Emil, a kaméleon várja a város dzsungeléből kiszakadni vágyókat. Annamari törzsvendég itt Szikrával, a labrador kutyájával, mert itt nemcsak megtűrik, hanem szeretik is az ő szeme fényét a vendéglátók. A huszonhat éves Annamari ugyanis vak, Szikra pedig az ő segítőkutyája.
Tíz éve, hatesztendős kora óta gondozza látássérült szüleit egy barcsi fiú. Édesanyja tavaly halt meg, apjával - mindent összeszámolva - 120 ezer forintból élnek, ami előrelépésnek számít.
A vakok számára fejlesztett, Oskar névre keresztelt rendszer alapja egy nyolc billentyűvel működő Braille-billentyűzet.
Még ma is minden tizedik ember akadályba ütközik a honlapok olvasása közben Magyarországon, ezért közös cselekvésre szólította fel a teljes IT szakmát az Ithon.info az első alkalommal megrendezett szakmai rendezvényén.
A napokban zárult az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán a nemzetközi RoboBraille szolgáltatás magyarországi bevezetését lezáró szakmai konferencia. A robobraille.org honlapon elérhető szolgáltatás vakok, gyengén látók és diszlexiások által használható formátumokba képes konvertálni az interneten található vagy a felhasználó által feltöltött szövegeket.