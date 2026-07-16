Orbán Viktor jobban teljesít a pártjánál

Orbán Viktor jobban teljesít a pártjánál. A kormányfő ugyanis 2012. július 27-én azt nyilatkozta: „Úgy fair, hogy a választások előtt több mint egy évvel minden részletszabályt mindenki pontosan ismerhessen”, ám véleményét nem tudta elfogadtatni az általa vezetett párttal és kormánnyal, hiszen az Országgyűlés még hétfőn, alig fél évvel a 2014-es választások előtt is a választási eljárási törvény módosításához benyújtott fideszes javaslatokkal fog foglalkozni - írja közleményében Lamperth Mónika.