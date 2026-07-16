„Olyan választási rendszert hozunk létre, amely jó eséllyel kizárja, hogy egy párt kétharmadot szerezzen” – jelentette ki a Tisza jogi vezetője. Sulyok Tamás helyzetéről azt mondta, „nagyon rövid időn belül megoldódik”.
Az ellenzéki képviselő szerint még szakmai alapja is lehet a kormány javaslatainak.
Orbán Viktor jobban teljesít a pártjánál. A kormányfő ugyanis 2012. július 27-én azt nyilatkozta: „Úgy fair, hogy a választások előtt több mint egy évvel minden részletszabályt mindenki pontosan ismerhessen”, ám véleményét nem tudta elfogadtatni az általa vezetett párttal és kormánnyal, hiszen az Országgyűlés még hétfőn, alig fél évvel a 2014-es választások előtt is a választási eljárási törvény módosításához benyújtott fideszes javaslatokkal fog foglalkozni - írja közleményében Lamperth Mónika.
Miközben a kormány legújabb javaslata alapján mindössze 1-2 perc hirdetési idő jut naponta a közmédiában az országos listát állító pártoknak az országgyűlési választási kampányban, a kabinet önreklámját semmi nem korlátozza. A pártok hasonló feltételek mellett - azaz ingyenesen - hirdethetnek a kereskedelmi médiában is, kérdés, lesz-e reklámjaikra fogadókészség.