Melléthei-Barna Márton szerint másfél-két éven belül jön az új választási törvény

kétharmad;köztársasági elnök;választási törvény;választójogi törvény;választási eljárási törvény;Sulyok Tamás;Tisza Párt;Melléthei-Barna Márton;

2026-07-16 08:40:00 CEST

„Olyan választási rendszert hozunk létre, amely jó eséllyel kizárja, hogy egy párt kétharmadot szerezzen” – jelentette ki a Tisza jogi vezetője. Sulyok Tamás helyzetéről azt mondta, „nagyon rövid időn belül megoldódik”.

„Az új alkotmány elfogadása – és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után – az egyik legelső prioritásunk lesz egy új választási törvény elfogadása, biztos vagyok benne, hogy erre másfél-két éven belül sor kerül majd” – jelentette ki a 24.hu-nak adott nyilatkozatában Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője és parlamenti frakcióvezető-helyettese.

Melléthei-Barna Márton elmondása szerint egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, melyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák.

A Tisza jogi vezetője a lapnak úgy fogalmazott, nem tart attól, hogy alkotmányos válsághelyzet alakulhat ki Magyarországon. Ígérete szerint a köztársasági elnök megbízatásának Alaptörvény-módosítással történő megszüntetése csupán egyedi, rendkívüli eset, ami nem válik majd általános gyakorlattá – sőt éppen hogy az a céljuk, hogy „egy demokratikusabb útra” tereljék vissza Magyarországot.

Melléthei-Barna Márton szerint Sulyok Tamás most három dolgot tehet. Aláírja az Alaptörvény-módosítást, és ezzel megszűnik a megbízatása, vagy lemond, és akkor Forsthoffer Ágnes házelnök írja alá, illetve az Alkotmánybírósághoz fordulhat felülvizsgálatért. „Nem számolok azzal, hogy alkotmányos válsághelyzet alakul ki. Az Alkotmánybíróság egykori elnöke nem fog vállalni olyan beadványt, amelyről pontosan tudja, hogy legfeljebb csak időhúzásra lehet alkalmas.

Én inkább arra számítok, hogy aláírja, vagy önként lemond, de abban biztos vagyok, hogy Sulyok Tamás helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik”

– fogalmazott a tiszás politikus.

A tizenkét éves, Európában példátlan mandátumkorlátozásról azt mondta, annak társadalmi célja van. „Ez valóban egy korlátozás, aminek a célja egyértelmű: az, hogy új politikai erők, új politikusok, akár a jelenlegi politikai pártok vonaláról, akár új pártok vonaláról érkezzenek a politikába. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen korlátozás arányos és teljes mértékben összhangban áll az európai uniós normákkal, és semmilyen olyan ok nem merült föl, ami miatt ezt ne tudtuk volna jó szívvel elfogadni” – magyarázta, majd elárulta, hogy az új alkotmány elfogadása után egy kiegyensúlyozottabb választójogi törvény elfogadását is célul tűzték ki.

„Olyan választási rendszert hozunk létre, amely jó eséllyel kizárja, hogy egy párt kétharmadot szerezzen. (…) Biztos vagyok abban, hogy ez másfél, de legfeljebb két éven belül megtörténik majd” – közölte Melléthei-Barna Márton. Úgy véli, jelenleg olyan választási törvényünk van, amely a győzteskompenzációval és a levélszavazatok működésével gátat szabott a tisztességes, egyenlő versenynek, ezért korrekcióra szorul.