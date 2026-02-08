A privatizáció kezdeti konfliktusai közül csak párat kísérek nyomon, és két feltételezést fogalmazok meg. Az első: a spontán privatizáció és az állam felügyelte privatizáció szakértői közötti mély konfliktust fel lehetett volna oldani. A második, és talán a fontosabb: a szocialista vállalatvezetői kar nyomon követhető tévedések következményeként vesztette el azt a politikai tőkét, amelyet addig felhalmozott.
A világ nagy cégei növekvő optimizmussal tekintenek a jövőbe, az eladósodott kormányok viszont megszorításokra, a kiadásaik jelentős csökkentésre kényszerülnek.
A járványhelyzethez hasonló, a korábbitól szélsőségesen eltérő szituációkban elsősorban az újító és felfedező személyiségjegyek segítenek a helyes vállalatvezetői döntések meghozatalában – derül ki a Lounge Group egyedi szimulációs kutatásából.
Átmeneti időszakra vonatkozó megállapodást vár a kormánytól a legnagyobb brit vállalatvezetői szövetség a Brexittel kapcsolatban.
A korábbinál bizakodóbban ítélik meg cégük jövő évi kilátásait a brit vállalatvezetők, hosszabb távra előretekintve azonban kétharmaduk továbbra is borúlátó.
Több pontból álló intézkedési programot ismertet a jövő héten a brit kormány az alkalmazotti átlagbéreket kirívó mértékben meghaladó vállalatvezetői fizetések ellen. A BBC kormányforrásokat idéző vasárnapi értesülése szerint az összeállított intézkedéscsomag kötelezné a brit vállalatokat arra, hogy közzétegyék a cégvezetők és az alkalmazottak javadalmazása közötti különbséget.
Kiegészítő Brexit-biztosítást kínál az AIG biztosító csoport az Egyesült Királyságban dolgozó európai, illetve az EU-ban dolgozó brit vállalatvezetőknek a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatosan esetleg felmerülő jogi eljárások költségeire.
A vállalatvezetők egyértelmű többsége, 84,5 százaléka szerint fontos, hogy a béren kívüli rendszeres juttatások mellett jutalmakkal, prémiumokkal, ajándékokkal motiválja a dolgozókat, ugyanakkor a vállalatok közel fele még mindig csak eseti jelleggel teszi mindezt - egyebek között ez derül ki a Sodexo Pass Hungária Kft. legfrissebb felméréséből.