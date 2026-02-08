Tömpe István: Vállalatvezetők alkonya

A privatizáció kezdeti konfliktusai közül csak párat kísérek nyomon, és két feltételezést fogalmazok meg. Az első: a spontán privatizáció és az állam felügyelte privatizáció szakértői közötti mély konfliktust fel lehetett volna oldani. A második, és talán a fontosabb: a szocialista vállalatvezetői kar nyomon követhető tévedések következményeként vesztette el azt a politikai tőkét, amelyet addig felhalmozott.