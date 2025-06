Zugló - Eredményes volt a polgármesteri vétó

Mégis a zuglói képviselő-testület tagja marad Várnai László, akit egykori adótartozása miatt két hete megbízatására méltatlannak nyilvánított a XIV. kerületi közgyűlés. Karácsony Gergely, Zugló PM-es polgármestere akkor vétót nyújtott be a határozat ellen, mert véleménye szerint a méltatlansági eljárásról szóló törvény több szempontból is rossz. Egyrészt igazságtalan, hogy akár egy forint adótartozás is elég a méltatlansághoz, másrészt értelmezhetetlen a jogszabály.