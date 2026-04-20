Elektori kollégium: utolsó számlálás

Ma hirdetik ki az amerikai elnökválasztás végeredményét, miután a kongresszus két házának együttes ülésén hivatalosan is összeszámolják az elektori szavazatokat. Az egyes államok elektorai december 19-én voksoltak, akkor derült ki, hogy a republikánus Donald Trump elektorai közül ketten váltak hűtlenné, míg a demokrata Hillary Clinton elektorai közül öten adták másra szavazatukat. A pénteki ülést a szenátus elnöke, Joe Biden alelnök vezeti, s hivatalosan ő erősíti majd meg Donald Trump győzelmét.