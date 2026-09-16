F1: izgalmak a pályán kívül

Lassan a Formula-1-es világbajnoki sorozat feléhez érkezünk, ennek jele, hogy a hétvégén esedékes Német Nagydíjon máris hangsúlyos téma, ki merre folytatja pályafutását? Az idei évben kimagaslóan szereplő Mercedes félig megnyugodhat: Nico Rosberg - aki vezeti az összetettet - hosszabbított, ugyanakkor Lewis Hamilton még nem tette meg ugyanezt. Mindemellett a legendás hockenheimi pálya F1-es jövője a hétvégi tárgyalásoktól függ.