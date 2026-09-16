A 2027-es Forma-1-es szezon március 14-én Bahreinben kezdődik és december 12-én Abu-Dzsabiban zárul. A Magyar Nagydíjat augusztus 1-jén rendezik.
Pozitívak Stefano Domenicali tapasztalatai, így elképzelhető, hogy mégis a versenynaptár része marad a legendás belgiumi pálya.
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsa elfogadta a Forma-1-es világbajnokság jövő évi versenynaptárát, melyben rekordot jelentő 23 futam szerepel, közte augusztus 1-jén a Magyar Nagydíj.
Lassan a Formula-1-es világbajnoki sorozat feléhez érkezünk, ennek jele, hogy a hétvégén esedékes Német Nagydíjon máris hangsúlyos téma, ki merre folytatja pályafutását? Az idei évben kimagaslóan szereplő Mercedes félig megnyugodhat: Nico Rosberg - aki vezeti az összetettet - hosszabbított, ugyanakkor Lewis Hamilton még nem tette meg ugyanezt. Mindemellett a legendás hockenheimi pálya F1-es jövője a hétvégi tárgyalásoktól függ.