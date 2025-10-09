Az esetet Hadházy Ákos hozta nyilvánosságra, de a recepción megnyugtatták, nincs gond, már működik a berendezés.
A Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Centrum dolgozói az Ábel nevet adták a kicsinek.
Kásler Miklós indoklás nélkül mondott fel Dávid Gyulának, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatójának.
Zsaroló vírus bénította meg péntek délelőtt a veszprémi kórház informatikai rendszerét, szombatra azonban sikerült hatástalanítani, így helyreállt minden szolgáltatás - tájékoztatott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvos-igazgatója.