Fatima ez-Zahra el-Manszúrit az ország uralkodója kérte fel kormányalakításra, miután az általa vezetett balközép Hitelesség és Modernitás Pártja (PAM) nyert a szeptember 23-i választáson.
VI. Mohammed marokkói uralkodó hétköznapi, divatos stílusának és reformjainak is köszönheti, hogy az arab tavasz nem sodorta el hatalmából.
Kínos helyzetbe került a spanyol rendőrség. A Földközi-tengeri járőrözése során a rendőrök egy jachtot rohamoztak meg, amelyen kábítószert, menekülteket és embercsempészeket kerestek.