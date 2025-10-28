A jövő otthona Budapesten

Interatkív sétára invitálta a sajtó munkatársait a Google. Az elektronikai óriás a budapesti oktatóközpontban alakított ki egy úgynevezett Google Házat, ahol bemutatták a jövő otthonát. Nem számít, hogy tanulásról, munkáról, főzésről, filmnézésről, egy házibuliról és zenehallgatásról, vagy az utazás megtervezéséről van szó, az internet, a már jelenleg is elérhető technológiák segítik, egyszerűbbé és kényelmessebbé teszik mindennapjainkat. Házigazdánk pedig a Google magyarországi szóvivője, Schuster Richárd mellett a kérdések és játékok nagymestere, hazánk egyik legnépszerűbb műsorvezetője, Gundel Takács Gábor volt.