„Magyar szemszögből igen” – ezt mondta Orbán Viktor a La Repubblicának arra a kérdésére, hogy Amerika túl messzire ment-e az orosz szankciókkal

Oroszország;Szijjártó Péter;interjú;Orbán Viktor;cáfolat;videófelvétel;Donald Trump;La Repubblica;Orbán Balázs;amerikai szankciók;

2025-10-28 19:34:00 CET

Orbán Balázs szerint az olasz lap elferdítette a miniszterelnök szavait.

A La Repubblica közzétette az Orbán Viktor római nyilatkozatáról készített videóját, miután a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs azt állította, hogy az olasz lap elferdítette, amit Orbán Viktor valójában mondott az Oroszországot sújtó amerikai szankciókról. A hétfőn olaszországi úton járó Orbán Viktor a La Repubblica újságírójának állítólag azt mondta: – Donald Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én ráveszem, hogy visszavonja őket, az állítása pedig vihart kavart, több kormánypárti megszólaló is úgy nyilatkozott, hogy a miniszterelnök nem mondott ilyen, nem bírálta Donald Trumpot és nem is üzent neki semmit.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Orbán Viktor a La Repubblica kérdésére egyértelművé tette, hogy washingtoni látogatásra megy, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel, majd pontosan a következő hangzott el: „Különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.” Orbán Balázs szerint a La Repubblica ezt a kijelentést szándékosan félreértelmezte, és azt a hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Donald Trump döntését „hibának” nevezte volna, sőt, arról beszélt volna, hogy megpróbálja rávenni Donald Trumpot a szankciók visszavonására. Márpedig szerinte ez egyszer nem hangzott el, „a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként”, amit tudatos politikai manipulációnak tart. A miniszterelnök Romában, az utcán nyilatkozott a lapnak azután, hogy távozott a vatikáni pápai audienciáról és elindult a találkozójára Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

A Minszkben tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – miután találkozott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval – hasonlóan nyilatkozott: „A magyar kormány nem híve az üzengetésnek, főleg nem az olyan fontos kérdésekben, mint az energiaellátás, így az Egyesült Államok által bejelentett friss szankciók lehetséges hatásait majd Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fogja egyeztetni Donald Trump amerikai elnökkel a jövő heti washingtoni találkozójuk alkalmával.”

A La Repubblica által közzétett videóban az lehet látni és hallani, ahogyan a lap újságírója megkérdezi Orbán Viktort, hibázott-e Donald Trump az Egyesült Államok által bejelentett szankciókkal, és ha találkoznak, akkor fog-e beszélni vele arról, hogy rossz döntést hozott, amit vissza kellene vonnia. Orbán Viktor válasza: „Hamarosan Washingtonban leszek, és beszélünk majd erről. Különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.”

Ezután a szavába vágva az újságíró vélhetően az Trump-adminisztráció szankciós intézkedéseire célozva visszakérdez, hogy szerinte ez túlzás-e, túl messzire mentek-e ezzel. – Magyar szemszögből igen – válaszolja a miniszterelnök, aki hozzáteszi, megpróbálják kitalálni, Magyarország esetében milyen különleges módszert lehet alkalmazni.

Orbán Viktor szájából tehát az, hogy Trump hibázott és ő azt akarja, hogy az amerikaiak oldják fel a szankciókat, nem hangzott el. A La Repubblica egy cikkben reagált arra is, hogy Orbán Balázs fake newsnak minősítette az általuk közölteket. „Szerencse, hogy megnyomtuk a felvétel gombot a telefonon” – írja kommentárjában az olasz lap, amelyik azon az állásponton van, hogy a videó őt igazolja.