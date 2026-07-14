A napirend előtti felszólalások közben tört ki a botrány, ezért a Tisza kezdeményezésére összeült a házbizottság.
Ahogy a vinil lemezeim is újra divatba jöttek, ki tudja. Talán a videó is újraéled.
A férfi mobillal vette magát vezetés közben, ám az még nem egyértelmű, hogy a készülék a kezében volt-e. A videót mi is bemutatjuk.
Jogellenesen próbálták távol tartani az újságírókat a Mészáros Lőrinc vezette felcsúti képviselő testület nyílt ülésétől - ezt mondta a Klubrádió Esti Gyors című műsorában Bodolai László ügyvéd.
Törvénysértő, ahogy Baján zaklatják különböző felvétellel az embereket, deklarálta a választási bizottság.