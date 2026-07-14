Fideszes provokációk, tiszás kivonulás miatt félbeszakadt az Országgyűlés ülése, Magyar Péter milliós bírságokat követel

Fidesz;botrány;Országgyűlés;kivonulás;házbizottság;provokáció;Németh Balázs;Pócs János;videózás;Tisza Párt;

2026-07-14 12:39:00 CEST

A napirend előtti felszólalások közben tört ki a botrány, ezért a Tisza kezdeményezésére összeült a házbizottság.

Félbeszakadt az Országgyűlés ülése a fideszes képviselők rendzavarása miatt, a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményeztük – írta ki kedd délelőtt a Facebook-oldalára Magyar Péter miniszterelnök. A hétfői Alaptörvény-módosítás miatt amúgy is rendkívül feszült hangulat azután robbant, hogy a kormányfő ismételten kiosztotta az ellenzéki politikusokat, akik bojkottálták az előző napi ülést, ezért most szólította fel őket, hogy elfelejtettek bocsánatot kérni Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi minisztertől, akit vaksága miatt alázott meg egy propagandista. Magyar Péter jó pihenést kívánt a Fidesz-frakcióvezetői posztjáról lemondott Gulyás Gergelynek is, akinek szerinte már rég nem kellett volna részt vennie ebben a színházban.

A miniszterelnök leszögezte, hogy a magyar nemzet elárulása lenne, ha nem nyúltak volna az Alaptörvényhez.

– Azt gondolták, hogy Sulyok Tamás üldögél még három évet a Sándor-palotában, mintha mi sem történt volna? Lehet bohóckodni akár a Sándor-palota előtt, akár máshol, lehet a parlamentben vitatkozni

– fogalmazott a miniszterelnök. Később személyes érintettség okán szólalt fel a fideszes Németh Balázs, aki szerint azzal vádolta őket a miniszterelnök, hogy sértő kijelentést tettek egy kormánytag testi fogyatékosságára, holott ő soha nem tett ilyet. Hazugságnak és hergelésnek nevezte a történteket. Majd Pócs János kikérte magának, hogy Magyar Péter akkor vádolta videózással, amikor nem tett ilyet, jelezve, minden szaváért, tettéért vállalja a felelősséget. Az elnöklő Forsthoffer Ágnes egy perc szünetet rendelt el, amikor a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet.

Az ülés folytatását követően Hegedűs Barbara (Fidesz) azt kifogásolta, hogy a kormányfő bohóckodásnak nevezte a Sándor-palota előtti demonstrációt. Szintén személyes megtámadtatás okán szólalt fel Magyar Péter miniszterelnök, aki kijelentette, egészen gyalázatos, ami itt folyik, hogy visszaélnek a házszabállyal a fideszes képviselők.

Azt kérte, hogy a házbizottság döntsön, és sújtsa akár milliós bírsággal azokat, akik hazudnak, a megállapodás ellenére videóznak az ülésteremben, és ne kaphassanak szót képviselők olyankor, amikor nem is áll fenn személyes érintettségük.

Végül több törvényjavaslatról történt szavazást követően Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője szünetet és a házbizottság összehívását kérte, hogy elviselhető és normális körülmények között tudják az általános vitákat lefolytatni, úgy, hogy közben ne videózásokkal és bekiabálásokkal kelljen a felszólalóknak küzdeni. Melléthei-Barna Márton (Tisza) szintén a Házbizottság azonnali összehívását kérte, mire Hallerné Nagy Anikó levezető elnök ezután elrendelte a szünetet.