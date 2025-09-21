Nem érdemelt kitüntetést, de ünnepélyes keretek közt 1993. május 5.-én átvette a Jad Vasemben.
A Világ Igaza-díjjal kitüntetett Baránszky 96 éves korában halt meg. Kassai kispapként zsidók ezreit mentette meg a deportálástól.
A magyar állam "soha többé nem engedheti el egyetlen polgára kezét sem", kötelessége megvédeni minden állampolgárát a gyilkos szándékoktól, a külső ellenségtől és a belső árulástól - mondta a belügyminiszter csütörtökön Budapesten, mielőtt a holokauszt idején tanúsított segítségnyújtás elismeréseként Világ Igaza kitüntetéseket és Bátorságért Érdemjeleket adtak át.
Tiltakozásként nem vette át ma a Világ Igaza kitüntetési ceremónián az egyik posztumusz díjazott, Fekete Nagy Béla festő nevében a Pintér Sándor belügyminiszter által átadni kívánt kitüntetést a díjazott fia.