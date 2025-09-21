Ilan Mor: a szabadság ismét veszélyben forog

A magyar állam "soha többé nem engedheti el egyetlen polgára kezét sem", kötelessége megvédeni minden állampolgárát a gyilkos szándékoktól, a külső ellenségtől és a belső árulástól - mondta a belügyminiszter csütörtökön Budapesten, mielőtt a holokauszt idején tanúsított segítségnyújtás elismeréseként Világ Igaza kitüntetéseket és Bátorságért Érdemjeleket adtak át.