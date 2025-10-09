Október 1-jétől az év végéig mindenképpen többet kell fizetniük a magyar autósoknak az üzemanyagokért. Becslések szerint negyed év alatt 15-20 milliárd forintot zsebelhet be a kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adóemeléséből. Közel a megegyezés a kőolaj kitermelő országok között a kitermelési ütem visszafogásáról. Az emelkedő olajárral párhuzamosan a héten újabb, 6-7 forintos üzemanyag áremelés várható.
Valószínűleg nem lesz már ugyanolyan olcsó az olaj, mint az év elején a Raiffeisen Bank szakértője szerint, aki azt is elmondta, kérdéses, sikerül-e megállapodniuk az OPEC-országoknak a kitermelés csökkentéséről. Az ING Bank elemzője úgy vélte, csak jövő év második negyedében csökkenhet az üzemanyagok jövedéki adója Magyarországon a világpiaci olajárak várható emelkedése miatt.
Szeptember 1-jétől egyes üzemanyagok jövedéki adójának mértéke a kőolaj világpiaci árához igazodik.
Komoly lendületet adott a világgazdaság növekedésének az olajárak zuhanása, a továbbiakban azonban már a nyersolaj valamelyes drágulása várható - jósolták kedden ismertetett új globális előrejelzésükben londoni pénzügyi elemzők.
Az MSZP a zuhanó világpiaci árak miatt áprilistól a háztartások átlagfogyasztásának mértékéig 20 százalékos gázár-, valamint 10 százalékos áramdíj- és távhőárcsökkentést javasol.
A mérséklődő amerikai narancslé-fogyasztás és a déligyümölcs növekvő floridai kínálata miatt zuhant a narancslé árfolyama a chicagói árutőzsdén, ami az importált narancslevek árát is lejjebb viheti - közölte Juhász Gergely, az árutőzsdei kereskedéssel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója.
Az első negyedévben a Windows XP operációs rendszer lecserélése miatt a korábban jelzett 5,3 százaléknál kisebb mértékben, 4,3 százalékkal csökkent a személyi számítógépek értékesítése a világpiacon - közölte csütörtökön az amerikai International Data Corporation (IDC) számítástechnikai és távközlési piackutató vállalat.