Olcsó olaj, drága üzemanyag

Október 1-jétől az év végéig mindenképpen többet kell fizetniük a magyar autósoknak az üzemanyagokért. Becslések szerint negyed év alatt 15-20 milliárd forintot zsebelhet be a kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adóemeléséből. Közel a megegyezés a kőolaj kitermelő országok között a kitermelési ütem visszafogásáról. Az emelkedő olajárral párhuzamosan a héten újabb, 6-7 forintos üzemanyag áremelés várható.