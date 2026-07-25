A vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos szabályok betartásával megelőzhető.
Sok évem telt el úgy, hogy eszembe sem jutott ez a történet. Senkinek sem meséltem róla, egy-két embernek esetleg, éppen csak megemlítve, amikor halálos balesetek szóba kerültek társalgás közben.
Segíteni indult a feleségének, aki az erős szélben elsodródott a matracával.
Zárás után, barátaival szökött be a helyi szabadstrandra még vasárnap a férfi, de nem élte túl.
Az eset pontos körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják.
A fürdőzőket szeretnék figyelmeztetni a vízbe fulladás veszélyére. Az államtitkár szerint még mindig jobb látványt nyújtanak, mint egy vízihulla.
A rendőrök mindkét fiatal halálánál kizárták az idegenkezűséget.
Halálos kimenetelű vízi közlekedési baleset ugyanakkor nem történt.
Legkevesebb 27 menekült, köztük 11 gyerek fulladt vízbe a török partok közelében hétfőn, miután hajójuk elsüllyedt az Égei-tengeren. A török partiőrség és egy halász négy embert megmentettek, de 13-an eltűntek - adja hírül az MTI helyett az Euronews.