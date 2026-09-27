Vadkacsa fürdik sárdagonyában: tikkadtan porzik a Zagyva medre is, miközben többen illegálisan vagy engedéllyel veszik ki a vízkincset

Az ország egészét sújtó rekordaszály után alig-alig érezni a szórványos őszi csapadék áldásos hatását. Nem jobb a helyzet a Zagyva vízgyűjtőjén sem, ahol a folyó vizét a felső szakaszon horgásztavak, víztározók és gazdálkodók egyaránt használják. Illegális esetek is előfordulnak: a vízhiány minden ágazatban súlyos tüneteket okoz.