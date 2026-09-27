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Vadkacsa a kiszáradt Sás-tóban

Vadkacsa fürdik sárdagonyában: tikkadtan porzik a Zagyva medre is, miközben többen illegálisan vagy engedéllyel veszik ki a vízkincset

Az ország egészét sújtó rekordaszály után alig-alig érezni a szórványos őszi csapadék áldásos hatását. Nem jobb a helyzet a Zagyva vízgyűjtőjén sem, ahol a folyó vizét a felső szakaszon horgásztavak, víztározók és gazdálkodók egyaránt használják. Illegális esetek is előfordulnak: a vízhiány minden ágazatban súlyos tüneteket okoz.

A Mátra szívében, Sástónál olyan látványban volt részünk, amire nem számítottunk: Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtuk. Az égi áldásból nem sok jutott az utóbbi időben a hegyvidéknek sem. Az eredmény: kirepedezett aljzatú meder, felfordított csónakok, tenyérnyi kagylóhéjak, szárazra került nádasok, és sáros pocsolyákban vergődő vadkacsák.

– Ha víz van, jön turista is, ha nincs, nem jön. Mi ennek élünk, ebből keressük a kenyerünket – jegyezte meg a tóparti étterem egyik pincére.

Semmivel sem jobb a helyzet Szurdokpüspökinél, ahol a Szurdok-pataknál jelentettek illegális vízkivételt a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének, tudtuk meg a szervezet kapcsolattartójától, Vincze Barbarától. A meder itt is porzik. A kövek között lépkedve egy partfalból kikandikáló vezetékbe botlottunk. Bár a föld alatt fut tovább, megpróbáltuk követni: kisvártatva meg is pillantottunk egy magánterületen fekvő mélyedést. Távol volt a kerítéstől, de annyit láttunk, hogy szitakötők repkednek felette. A part alatt úgy 40 centivel még lehetett benne víz. Tulajdonosnak, kapunak, csengőnek nyomát sem találtuk.

A Sástó kiszáradt, Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtukA Sástó kiszáradt, Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtukA Sástó kiszáradt, Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtukA Sástó kiszáradt, Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtukA Sástó kiszáradt, Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtukA Sástó kiszáradt, Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtukA Sástó kiszáradt, Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtukA Sástó kiszáradt, Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtukA Sástó kiszáradt, Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtuk

Az illegális felszíni vízkivételek észlelése a vízügyi igazgatóság feladatköre. Területi jelenléttel, közvetlen kapcsolattartással és vízhozammérésekkel figyelik a térséget, monitoring vizsgálatokat is végeznek, a regionális laboratórium pedig mintavételekkel segít, válaszolták kérdésünkre.

A Zagyvát ellenőrző Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ez idáig három illegális vízhasználatot derített fel a folyó teljes szakaszán, 

bár a helyiek és a civil szervezetek ennél jóval többet észleltek.

Betonmeder, homokzsáktorlasz

Utunkat a bátonyterenyei Szúpatakon folytattuk. Itt a Szentkúti-patak vizét vezették el: az eredeti patakmedret beton közé szorították, homokzsákokkal elzárták, és egy új medret ástak a víztározóhoz, kiszárítva ezzel a patakot. A vízszint itt is jó két méterrel a partvonal alatt járt, a közelben éppen egy szürke gém keresett táplálékot.

Az elvezetéssel kapcsolatban felmerült a szabálytalan létesítés gyanúja is: közérdekű adatigényléssel igyekszünk hozzájutni a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyhez.

A Tóaljai tavaknál zártuk a napot, ahonnan szintén több környezeti problémát jelentettek az ott lakók. A rendszerváltás után egy bányatóból kialakított horgásztó jelenleg a helyi horgászegyesületnek és Mátraterenyének jelent bevételi forrást.

Elsőként egy nagyjából ölnyi mély, 100 méter hosszú elvezető árkot néztünk meg a Zagyva és a tó között. Mellette vasbeton csövek hevertek a kiszáradt pázsiton. A helyiek nem tudnak vízjogi engedélyről, emellett tereprendezésről számoltak be nemrégiben. Tőlük úgy tudjuk, azért ásták ki, hogy megakadályozzák a tópart elmocsarasodását, ezáltal pedig horgászatra alkalmassá tegyék. Emellett aszályos időszakban a Zagyván keresztül vizet juttatnának ily módon a mintegy 15 kilométerre fekvő Maconkai-víztározóba is.

A Szentkúti-patak eredeti patakmedret beton közé szorították, homokzsákokkal elzárták, és egy új medret ástak a víztározóhoz, kiszárítva ezzel a patakotA Szentkúti-patak eredeti patakmedret beton közé szorították, homokzsákokkal elzárták, és egy új medret ástak a víztározóhoz, kiszárítva ezzel a patakotA Szentkúti-patak eredeti patakmedret beton közé szorították, homokzsákokkal elzárták, és egy új medret ástak a víztározóhoz, kiszárítva ezzel a patakotA Szentkúti-patak eredeti patakmedret beton közé szorították, homokzsákokkal elzárták, és egy új medret ástak a víztározóhoz, kiszárítva ezzel a patakotA Szentkúti-patak eredeti patakmedret beton közé szorították, homokzsákokkal elzárták, és egy új medret ástak a víztározóhoz, kiszárítva ezzel a patakotA Szentkúti-patak eredeti patakmedret beton közé szorították, homokzsákokkal elzárták, és egy új medret ástak a víztározóhoz, kiszárítva ezzel a patakotA Szentkúti-patak eredeti patakmedret beton közé szorították, homokzsákokkal elzárták, és egy új medret ástak a víztározóhoz, kiszárítva ezzel a patakot

Ezt Mátraterenye polgármestere, Gecse László is megerősítette lapunknak. Azt mondta, a betoncsövekre azért van szükség, hogy az árok fölött bejárót alakítsanak ki a kiparcellázásra szánt önkormányzati területekhez. A Tóaljai Bányász Horgász Egyesület elnöke, Hegyes Iván szerint az árok már a bányató idején is megvolt. Az önkormányzattól közérdekű adatigényléssel kikértük az árokra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt és a vízminőséggel kapcsolatos vizsgálati eredményeket is. Ebben szembeötlő, hogy

már 2023-ban is negatívnak írták le a víztest vízmérlegét: évente mintegy 5000 köbméterrel kevesebb a vízpótlás a tóban. 

Első látszatra ez talán nem meglepő, viszont az már aggasztó, hogy országos szinten minden álló- és folyóvizünk hasonló helyzetben van. Kérdés, meddig tartható ez így. A helyiek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó munkálatok hathatós ellenőrzését sürgetnék.

Vasbeton csövek hevernek a kiszáradt pázsiton Szúpataknál

A horgászegyesület elnöke lapunknak elmondta: betartják a szabályokat, a halászati jog gyakorlására a hatóság által elfogadott és ellenőrzött halgazdálkodási tervük van, és nem használnak vízminőségre ártalmas szereket. Az aszályhelyzettel kapcsolatban azonban a horgász sem derűlátó: súlyos problémának tartja, hogy azok a vizek, amelyek vérkeringést adnak az országnak, kiszáradnak, és az ott élő állatok és növények is eltűnnek.

Az árok „nem engedélyköteles”

Másképp látnak bizonyos kérdéseket a civilek és a helyi lakosok: Visnyovszky Ágota természetvédelmi mérnök, humánökológus néhány héttel ezelőtt vízügyi szakemberekkel is körbejárta a tavat, akik az árokról való érdeklődésére csak annyit mondtak, hogy az „nem engedélyköteles”, idézte fel a reakciójukat.

A horgászok még kitartanak a Tóaljai tónál

A folyó medrében ottjártunkkor sem volt víz, csak a kirepedezett aljzatot láttuk. Tovább sétálva Ágota egy színpadot mutatott, amelyet négy évvel ezelőtt húzott fel az önkormányzat, de ettől nem szaporodtak meg a rendezvények. Kicsit odébb egy égetés után felújult bozótos területet láttunk. Itt a helyiek minden évben meggyújtják a növényzetet, hogy elhullajtott szarvasagancsokra bukkanhassanak.

A tópart egy részét kiparcellázták és eladták – azóta épült magánszauna is „Mátraterenyének”.

– Itt tavaly még akácos, azelőtt pedig mocsaras élőhely volt. Ezt le kellett csapolni, hogy a tó megfelelő horgászturisztikai célokat szolgálhasson – mutatott Ágota egy aszállyal sújtott füves területre az árok szomszédságában.

A magánterületeken letermelt, az illegális hulladékkal együtt meggyújtott nád szúrós szagára a környéken lakók is panaszkodnak. Az eseteket rendszeresen bejelentik, ezek kivizsgálása szintén elmarad. Az égetésekről lapunk is érdeklődött az önkormányzatnál, de mint válaszolták, hozzájuk nem érkeztek lakossági panaszok.

– Azt látjuk, hogy helyi szinten a cselekvés, az engedélyezések és bejelentések gyakran helyi gazdasági érdekeket szolgálnak ki – tette hozzá az ökológus.

Ágota szerint alapvető probléma, hogy a természetvédelmi területeinket nem körültekintően szervezzük meg. Példaként említette, hogy a szomszéd faluban a ’80-as években létrejött védett területen természetvédelmi őr sem jár, az önkormányzatnak pedig nincs meg a szükséges szakmai háttere egy ilyen terület védelméhez. A természetvédelmi őrszolgálat leterhelt: az őrök nem tudják bejárni a hozzájuk rendelt nagy területeket.

A maconkai modell

A mátrai horgásztavak fejlesztésének sarokkövét képezi a maconkai modell. Megalkotásának kulcsszereplőjeként is ismert alakja volt Dérer István, aki az elmúlt évig negyedszázadon át a Bátonyterenye–Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület vezetőjeként, 2014-től az országos szövetség alelnökeként tevékenykedett. A tervezet abból indul ki, hogy egy víztározót ne csak vízgazdálkodási létesítményként vagy horgásztóként hasznosítsanak, hanem összetett szemlélettel. A Maconkai-víztározónál így a horgászat mellett a versenysportot és a turizmust fejlesztették, miközben a vízgazdálkodási és természetvédelmi szempontokat is igyekeztek összehangolni.

Ez önmagában rendben is lenne, amíg a tájhasználat figyelembe veszi az ökológiai szempontokat, elkerüli az intenzív igénybevételt és a természeti erőforrások kimerítését. Az egyéni érdek, a közpénz és a döntéshozatal szerepe azonban itt is közbeszól olykor.

Az emberi kapzsiság pedig nem ismer határokat: ha egy tó kiépül, követni fogja a többi is. 

Maconka 2022-es vízhiánya megmutatta, hogy egy intenzíven hasznosított horgászvíz mennyire sérülékeny lehet az időjárási körülmények miatt. A szárazság üzemeltetési és ökológiai válsághelyzetet idézett elő, mintegy két tonnára rúgó részleges halpusztulás és vízhiány lépett fel.

Áder János, a maconkai főhorgász

Kevesen tudják, hogy a Maconkai-tó fejlesztésében Áder János volt államfő is szerepet vállalt. A folyamat a 2013–2014-ben kialakult új horgászati szabályozási rendszerhez is kapcsolódott. Dérer István 2012 júniusában az Országgyűlésben mutatta be az új modellt, amely országos hálózattá fejlesztésében ő is szerepet vállalt. A MOHOSZ alelnöke név szerint is említette Ádert, Szűcs Lajost és Bokor Károlyt, és így fogalmazott: „Végül összefogtunk és ki-ki a pozíciója által megengedett határokon belül elindította a változások megalapozását.”

A HVG 2013 márciusában idézte Áder parlamenti felszólalását: „A horgászat és a halászat újraszabályozása lehetőséget teremt a hagyományok megőrzésére, a készülő európai uniós irányelv nyújtotta előnyök kihasználására és a horgászturizmus fejlesztésére is”. Néhány hónappal később a Magyar Horgászat Nagykövetévé választották az akkori államfőt. 2014-ben a területileg megduplázott Maconkán megrendezték a Horgászat Nagyköveteinek XI. Találkozóját, ahol a volt köztársasági elnök kiemelt vendégként volt jelen. 

Volt Fidesz, nincs Fidesz. A kizsigerelt ugarát felverő dudvában motoz még pár gyermekded lélek, akinek elvették a játékát, mind az összes gurigát, köteget, halmot, hozamot, járadékot, előjogot, 149 milliárdos autópálya-koncessziót, 3,7 milliós vezetői kanapét, de ez a műsor már bőven szórakoztatóipari a korábbiakhoz képest. Meg persze költségvetési és büntetőjogi.