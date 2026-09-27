Vadkacsa fürdik sárdagonyában: tikkadtan porzik a Zagyva medre is, miközben többen illegálisan vagy engedéllyel veszik ki a vízkincset

riport;Zagyva;aszály;vízkincs;klímaválság;

2026-09-27 14:10:00 CEST

Az ország egészét sújtó rekordaszály után alig-alig érezni a szórványos őszi csapadék áldásos hatását. Nem jobb a helyzet a Zagyva vízgyűjtőjén sem, ahol a folyó vizét a felső szakaszon horgásztavak, víztározók és gazdálkodók egyaránt használják. Illegális esetek is előfordulnak: a vízhiány minden ágazatban súlyos tüneteket okoz.

A Mátra szívében, Sástónál olyan látványban volt részünk, amire nem számítottunk: Magyarország legmagasabban fekvő tavának hűlt helyét találtuk. Az égi áldásból nem sok jutott az utóbbi időben a hegyvidéknek sem. Az eredmény: kirepedezett aljzatú meder, felfordított csónakok, tenyérnyi kagylóhéjak, szárazra került nádasok, és sáros pocsolyákban vergődő vadkacsák.

– Ha víz van, jön turista is, ha nincs, nem jön. Mi ennek élünk, ebből keressük a kenyerünket – jegyezte meg a tóparti étterem egyik pincére.

Semmivel sem jobb a helyzet Szurdokpüspökinél, ahol a Szurdok-pataknál jelentettek illegális vízkivételt a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének, tudtuk meg a szervezet kapcsolattartójától, Vincze Barbarától. A meder itt is porzik. A kövek között lépkedve egy partfalból kikandikáló vezetékbe botlottunk. Bár a föld alatt fut tovább, megpróbáltuk követni: kisvártatva meg is pillantottunk egy magánterületen fekvő mélyedést. Távol volt a kerítéstől, de annyit láttunk, hogy szitakötők repkednek felette. A part alatt úgy 40 centivel még lehetett benne víz. Tulajdonosnak, kapunak, csengőnek nyomát sem találtuk.

Az illegális felszíni vízkivételek észlelése a vízügyi igazgatóság feladatköre. Területi jelenléttel, közvetlen kapcsolattartással és vízhozammérésekkel figyelik a térséget, monitoring vizsgálatokat is végeznek, a regionális laboratórium pedig mintavételekkel segít, válaszolták kérdésünkre.

A Zagyvát ellenőrző Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ez idáig három illegális vízhasználatot derített fel a folyó teljes szakaszán,

bár a helyiek és a civil szervezetek ennél jóval többet észleltek.

Betonmeder, homokzsáktorlasz

Utunkat a bátonyterenyei Szúpatakon folytattuk. Itt a Szentkúti-patak vizét vezették el: az eredeti patakmedret beton közé szorították, homokzsákokkal elzárták, és egy új medret ástak a víztározóhoz, kiszárítva ezzel a patakot. A vízszint itt is jó két méterrel a partvonal alatt járt, a közelben éppen egy szürke gém keresett táplálékot.

Az elvezetéssel kapcsolatban felmerült a szabálytalan létesítés gyanúja is: közérdekű adatigényléssel igyekszünk hozzájutni a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyhez.

A Tóaljai tavaknál zártuk a napot, ahonnan szintén több környezeti problémát jelentettek az ott lakók. A rendszerváltás után egy bányatóból kialakított horgásztó jelenleg a helyi horgászegyesületnek és Mátraterenyének jelent bevételi forrást.

Elsőként egy nagyjából ölnyi mély, 100 méter hosszú elvezető árkot néztünk meg a Zagyva és a tó között. Mellette vasbeton csövek hevertek a kiszáradt pázsiton. A helyiek nem tudnak vízjogi engedélyről, emellett tereprendezésről számoltak be nemrégiben. Tőlük úgy tudjuk, azért ásták ki, hogy megakadályozzák a tópart elmocsarasodását, ezáltal pedig horgászatra alkalmassá tegyék. Emellett aszályos időszakban a Zagyván keresztül vizet juttatnának ily módon a mintegy 15 kilométerre fekvő Maconkai-víztározóba is.

Ezt Mátraterenye polgármestere, Gecse László is megerősítette lapunknak. Azt mondta, a betoncsövekre azért van szükség, hogy az árok fölött bejárót alakítsanak ki a kiparcellázásra szánt önkormányzati területekhez. A Tóaljai Bányász Horgász Egyesület elnöke, Hegyes Iván szerint az árok már a bányató idején is megvolt. Az önkormányzattól közérdekű adatigényléssel kikértük az árokra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt és a vízminőséggel kapcsolatos vizsgálati eredményeket is. Ebben szembeötlő, hogy

már 2023-ban is negatívnak írták le a víztest vízmérlegét: évente mintegy 5000 köbméterrel kevesebb a vízpótlás a tóban.

Első látszatra ez talán nem meglepő, viszont az már aggasztó, hogy országos szinten minden álló- és folyóvizünk hasonló helyzetben van. Kérdés, meddig tartható ez így. A helyiek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó munkálatok hathatós ellenőrzését sürgetnék.

A horgászegyesület elnöke lapunknak elmondta: betartják a szabályokat, a halászati jog gyakorlására a hatóság által elfogadott és ellenőrzött halgazdálkodási tervük van, és nem használnak vízminőségre ártalmas szereket. Az aszályhelyzettel kapcsolatban azonban a horgász sem derűlátó: súlyos problémának tartja, hogy azok a vizek, amelyek vérkeringést adnak az országnak, kiszáradnak, és az ott élő állatok és növények is eltűnnek.

Az árok „nem engedélyköteles”

Másképp látnak bizonyos kérdéseket a civilek és a helyi lakosok: Visnyovszky Ágota természetvédelmi mérnök, humánökológus néhány héttel ezelőtt vízügyi szakemberekkel is körbejárta a tavat, akik az árokról való érdeklődésére csak annyit mondtak, hogy az „nem engedélyköteles”, idézte fel a reakciójukat.

A folyó medrében ottjártunkkor sem volt víz, csak a kirepedezett aljzatot láttuk. Tovább sétálva Ágota egy színpadot mutatott, amelyet négy évvel ezelőtt húzott fel az önkormányzat, de ettől nem szaporodtak meg a rendezvények. Kicsit odébb egy égetés után felújult bozótos területet láttunk. Itt a helyiek minden évben meggyújtják a növényzetet, hogy elhullajtott szarvasagancsokra bukkanhassanak.

A tópart egy részét kiparcellázták és eladták – azóta épült magánszauna is „Mátraterenyének”.

– Itt tavaly még akácos, azelőtt pedig mocsaras élőhely volt. Ezt le kellett csapolni, hogy a tó megfelelő horgászturisztikai célokat szolgálhasson – mutatott Ágota egy aszállyal sújtott füves területre az árok szomszédságában.

A magánterületeken letermelt, az illegális hulladékkal együtt meggyújtott nád szúrós szagára a környéken lakók is panaszkodnak. Az eseteket rendszeresen bejelentik, ezek kivizsgálása szintén elmarad. Az égetésekről lapunk is érdeklődött az önkormányzatnál, de mint válaszolták, hozzájuk nem érkeztek lakossági panaszok.

– Azt látjuk, hogy helyi szinten a cselekvés, az engedélyezések és bejelentések gyakran helyi gazdasági érdekeket szolgálnak ki – tette hozzá az ökológus.

Ágota szerint alapvető probléma, hogy a természetvédelmi területeinket nem körültekintően szervezzük meg. Példaként említette, hogy a szomszéd faluban a ’80-as években létrejött védett területen természetvédelmi őr sem jár, az önkormányzatnak pedig nincs meg a szükséges szakmai háttere egy ilyen terület védelméhez. A természetvédelmi őrszolgálat leterhelt: az őrök nem tudják bejárni a hozzájuk rendelt nagy területeket.

A maconkai modell

A mátrai horgásztavak fejlesztésének sarokkövét képezi a maconkai modell. Megalkotásának kulcsszereplőjeként is ismert alakja volt Dérer István, aki az elmúlt évig negyedszázadon át a Bátonyterenye–Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület vezetőjeként, 2014-től az országos szövetség alelnökeként tevékenykedett. A tervezet abból indul ki, hogy egy víztározót ne csak vízgazdálkodási létesítményként vagy horgásztóként hasznosítsanak, hanem összetett szemlélettel. A Maconkai-víztározónál így a horgászat mellett a versenysportot és a turizmust fejlesztették, miközben a vízgazdálkodási és természetvédelmi szempontokat is igyekeztek összehangolni.

Ez önmagában rendben is lenne, amíg a tájhasználat figyelembe veszi az ökológiai szempontokat, elkerüli az intenzív igénybevételt és a természeti erőforrások kimerítését. Az egyéni érdek, a közpénz és a döntéshozatal szerepe azonban itt is közbeszól olykor.

Az emberi kapzsiság pedig nem ismer határokat: ha egy tó kiépül, követni fogja a többi is.

Maconka 2022-es vízhiánya megmutatta, hogy egy intenzíven hasznosított horgászvíz mennyire sérülékeny lehet az időjárási körülmények miatt. A szárazság üzemeltetési és ökológiai válsághelyzetet idézett elő, mintegy két tonnára rúgó részleges halpusztulás és vízhiány lépett fel.