Az emberre gondolnak, amikor a madárról beszélnek – Egyedülálló ezerhektáros kísérlet folyik a Dél-Alföldön

Bizonyos élőhelytípusok, mint például a szikes tavak, csak a Kárpát-medencében találhatók meg. Rendkívül sérülékeny élőhelyek, legtöbbjük menthetetlen. Most mégis megpróbálják a lehetetlent, négy ilyen tavat igyekeznek életre kelteni a Dél-Alföldön. Tévedés azt gondolni, hogy ez csak a természetvédők hóbortja. Most kicsiben kipróbálják, ami akár nagyban is működhetne. Az ezerhektáros kísérlet tulajdonképpen rólunk, emberekről szól.